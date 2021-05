Pandemiczna "premia" e-commerce jest pewna. Twarde dane

Wzrost zainteresowania kupowaniem przez internet utrzyma się po ustaniu pandemii. Prognozowano to już wcześniej, ale teraz potwierdziły to badania zlecone przez UPS, a przeprowadzone na bardzo dużej próbie ponad 10 tys. Europejczyków, w tym Polaków.

Na to się zapowiadało

- Wygoda jest głównym motywatorem zakupów w internecie, ale 85 proc. respondentów uważa, że wybór partnera realizującego dostawę ma kluczowe znaczenie. Dostarczając 25 mln paczek dziennie na całym świecie, wiemy, że niezawodność dostawy, dotrzymanie terminów są bardzo ważne zarówno w kanale B2B, jak i B2C. W Polsce większość doręczeń, również w kanale B2C, realizujemy „na następny dzień” - mówi przedstawicielka UPS.Czytaj także: UPS cyfryzuje samoloty Airbus A300 Badanie przeprowadzono w styczniu 2021 r. Każdy z respondentów wypełnił spersonalizowany kwestionariusz online, zaprojektowany przez firmę YouGov we współpracy z UPS. W badaniu wzięło udział łącznie 10 699 dorosłych z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Belgii i Polski.Na to, że pandemia spowoduje zmianę zachowań konsumenckich wskazywały już wcześniejsze doniesienia. Jesienią informował o tym KPMG.- Zwiększony wolumen zakupów online w czasie pandemii nie był efektem naturalnej transformacji rynku, a raczej wymuszoną zmianą. Może na to wskazywać fakt, że mniej niż jedna trzecia konsumentów, którzy zmienili tradycyjne kanały zakupu na online, jest z nich zadowolona. Pomimo tego umiarkowanego zadowolenia można jednak spodziewać się zwiększenia dynamiki wzrostu sprzedaży online, gdyż zdecydowana większość konsumentów, którzy dobrze oceniają cyfrowe kanały realizacji zakupów, deklaruje, że nawet po ustaniu pandemii COVID-19 nie przestanie z nich korzystać - mówił wtedy Jan Karasek, partner w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce.Pytaliśmy o to także Rafała Nawłokę, prezesa DPD Polska.- Moim zdaniem wzrost skali zakupów przez internet, który nastąpił w 2020 r. skokowo, powinien się utrwalić. Wolumen może trochę spadnie, jeżeli wrócimy do „normalnego” życia, ale trend się nie zmieni. Widzimy, że jest bardzo dużo nowych adresów, pod które wozimy paczki. Wydaje się, że część z nich nadal będziemy obsługiwać. Konsumenci, którzy wcześniej nie kupowali przez internet, przekonali się do tej formy zakupów, zwłaszcza że wielu z nich zostało w domach. Nie prowadzimy takich statystyk, ale jestem przekonany, że część zwyżki naszych obrotów zawdzięczamy właśnie temu - powiedział nam w przeprowadzonej rozmowie.Czytaj więcej: W DPD Polska "zrobili masę". Teraz pora na "rzeźbę" Wszystko zależy jednak od siły nabywczej klientów. Jeśli gospodarka w Europie się nie zawali, słupki w e-commerce będą się piąć.