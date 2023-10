Państwa członkowskie UE przyjęły nowe przepisy o "dekarbonizacji" lotnictwa

Rada UE - czyli państwa członkowskie - przyjęła w poniedziałek przepisy nakładające na dostawców paliwa lotniczego obowiązek dodawania do oferowanych produktów określonej ilości "zrównoważonych" paliw.

- Nowe przepisy dadzą pewność prawa operatorom lotniczym i dostawcom paliwa w Europie. Będą też potężnym bodźcem do wielkoskalowej produkcji zrównoważonych paliw lotniczych, przez co unijne lotnictwo stanie się wkrótce o wiele bardziej ekologiczne. To ważny krok ku realizacji naszych celów klimatycznych na szczeblu UE i świata - oświadczyła minister transportu Hiszpanii Raquel Sanchez Jimenez, której kraj sprawuje obecnie półroczną rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

Nowe regulacje to część pakietu legislacyjnego Fit for 55 (Gotowi na 55).

Główne przepisy nowego rozporządzenia to: "nałożony na dostawców paliwa lotniczego obowiązek, aby od 2025 r. wszystkie rodzaje paliwa dostępne dla operatorów samolotów na unijnych lotniskach zawierały określoną minimalną ilość zrównoważonych paliw lotniczych, a od 2030 r. określoną minimalną ilość paliwa syntetycznego i by do 2050 r. ilość ta stopniowo wzrastała" - podała Rada UE.

Ilości te są następujące: 2 proc. "zrównoważonych" paliw w 2025 r., 6 proc. w 2030 r. oraz 70 proc. w 2050 r. Od 2030 r. paliwa syntetyczne muszą stanowić 1,2 proc. i w 2050 r. osiągnąć poziom 35 proc.