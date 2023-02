Państwowa spółka wypływa na nieznane wody. Inwestuje w statki dla offshore

Największy krajowy armator powołał do życia spółkę, która ma zająć się obsługą rodzącego się w Polsce sektora morskiej energetyki wiatrowej.

O planach w nowym sektorze działalności rozmawiamy w portalu WNP.PL z Andrzejem Madejskim, prezesem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA – Polferries.

Nowa firma – PŻB Offshore – na początku zajmie się dowozem pracowników na teren morskich inwestycji, kompletowaniem załóg dla deweloperów oraz konsultingiem.

Kolejny etap to zakup i budowa specjalistycznych statków.

Kierowana przez pana spółka poinformowała dopiero co o powołaniu do życia nowego podmiotu PŻB Offshore. Co to ma być za firma i jakie cele jej pan wyznacza?

Andrzej Madejski, prezes Polska Żegluga Bałtycka SA – Polferries: - Jest to spółka celowa dedykowana rynkowi offshore. Jako armator mamy ogromne, ponad 47-letnie doświadczenie w przewozach pasażersko-samochodowych oraz w logistyce morskiej. Naszym założeniem, przy tworzeniu nową spółki, jest wejście na rynek przewozów personelu technicznego na morskie farmy wiatrowe.

Czujemy się mocni w eksploatacji, obsłudze technicznej i zarządzaniu statkami. Jako narodowy gracz możemy wejść w ten typ jednostek i zaoferować atrakcyjną ofertę współpracy dla deweloperów w branży offshore wind.

Czy działalność PŻB Offshore będzie wykraczała z czasem poza zadania związane z dowozem tych ludzi na teren budów?

- Na pewno do głównych zadań tej spółki będzie należał przewóz załogantów i obsługi technicznej na farmy wiatrowe już na etapie ich budowy oraz w fazie eksploatacji. Planujemy jednak, aby z naszych usług korzystano już na etapie budowy turbin i infrastruktury. Szanse rozwoju widzimy także w dzieleniu się wiedzą w formie konsultingu. Bierzemy pod uwagę również to, że sami będziemy w stanie zorganizować niezbędne serwisy techniczne dla tego segmentu.

Na początku będą ludzie. W kolejnej fazie pojawią się inwestycje w bezemisyjne statki

W komunikacie można było przeczytać, że skupić się chcecie na zapewnieniu floty serwisowej dla polskiego offshore. Jak poważne zakupy planujecie?

- Do tego chcemy podejść dwuetapowo. Na początku będziemy pozyskiwać jednostki albo je czarterując, albo kupując używane. Obecnie rozpatrujemy kilka bardzo interesujących opcji. W przyszłości rozpatrujemy także zamawianie zupełnie nowych jednostek, które uzupełnią naszą flotę.

Będziemy chcieli wyróżnić się i sprostać coraz bardziej wymagającym normom środowiskowym, jakie te statki będą musiały spełnić. Myślę, że to słuszny kierunek, bo zwracać na niego uwagę będą również deweloperzy rynku offshore wind. Prawda jest taka, że tych nisko- lub wręcz zeroemisyjnych jednostek praktycznie na rynku nie ma, a takie chcemy w przyszłości w Polsce zamawiać.

Domyślam się, że powołując tak specjalistyczną spółkę zrobiliście rozpoznanie rynku. Znajdą się zainteresowani waszymi usługami? Macie już jakiegoś potencjalnego klienta?

- Wiedza o firmach, które uzyskały licencję na budowę morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku jest powszechna. Czekamy też na informacje z Ministerstwa Infrastruktury dotyczące kolejnych koncesji. Podmioty, które już otrzymały pozwolenia stanowią dla nas pewien pakiet usługobiorców na polskim rynku. Dobre wejście w tę gałąź energetyki – początkowo lokalnie – pozwoli nam na zdobywanie kontraktów zagranicznych w kolejnych latach działalności.

Polska Żegluga Bałtycka dzięki zaangażowaniu w sektorze offshore podreperuje swoje wyniki

Jak bardzo opłacalny może to być segment w waszej działalności? Co mówią tu doświadczenia podobnych firm w krajach Europy Zachodniej, które mają dobrze rozwiniętą morską energetykę wiatrową?

- Nie mam wątpliwości, że ten projekt będzie opłacalny. Nie chciałbym jednak teraz wróżyć i szacować, jak duży będziemy mieli z tego zysk. Rynek w ostatnich latach jest po prostu zbyt dynamiczny.

Jak ten nowy segment działalności w Polskiej Żegludze Bałtyckiej wpłynie na sytuację finansową w spółce? Czy to jest jakiś realny pomysł na to, by firma odzyskała spokój?

- Traktuję ten offshorowy projekt bardziej jako dywersyfikację w naszych przychodach, ale jednocześnie stabilniejsze posadowienie firmy na krajowym rynku przewozowym.

Na początku działalności PŻB Offshore nie będzie obsługiwał znaczących wolumenów, ale dla stanu finansów w spółce będzie to i tak istotne.

