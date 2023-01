Parowozownia Wolsztyn zbiera w sieci pieniądze na remont parowozu Tr5-65

3 mln zł chce do końca roku zgromadzić poprzez internetowy serwis do zbierania datków Parowozownia Wolsztyn na przywrócenie do ruchu parowozu Tr5-65.

Instytucja podkreśla, że jest to jedyna lokomotywa tego typu, trwają przygotowania do jej naprawy.

Działająca w Wielkopolsce Parowozownia Wolsztyn to ostatnia parowozownia, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Dysponuje trzema czynnymi parowozami - obecnie wszystkie są w naprawie.

Pomysł publicznej zbiórki na odbudowę parowozu pojawił się pod koniec ubiegłego roku. Obecnie Parowozownia uruchomiła zbiórkę w serwisie Zrzutka.pl.

Jeden parowóz to dopiero początek. Są nadzieje na więcej

"Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda nam się ponownie zobaczyć Tr5-65, a w przyszłości być może inne parowozy, na kolejowym szlaku! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wsparcia tego projektu" - zachęca Parowozownia do udziału w zbiórce "Fundusz odbudowy wolsztyńskich parowozów - naprawa główna Tr5-65".

Udział w przedsięwzięciu wzięło już udział kilkadziesiąt osób. W sobotę na stronie zbiórki widniała informacja o zgromadzeniu niespełna 2 tys. zł.

Parowozownia Wolsztyn poinformowała, że po zapewnieniu potrzebnych na remont pieniędzy lokomotywa zostanie wysłana do specjalistycznego zakładu zajmującego się kompleksowymi naprawami parowozów. Obecnie w naprawie są dwa wolsztyńskie parowozy: Pt47-65 - wysłany do Czech na rewizję kotła, i Ol49-59 naprawiany przez firmę ZUT Wągrowiec. Parowóz Ol49-69 czeka na naprawę, trwają prace przygotowawcze.

Stacjonujący w Wolsztynie parowóz Tr5-65 z 1921 r. to ostatnia zachowana na świecie lokomotywa tej serii

Zbudowana została w fabryce Orenstein & Koppel w Berlinie. Mogła rozwijać prędkość 70 km/h. Ostatni raz pod parą była w czerwcu 2010 r.

Parowozownia poinformowała, że zakończony został już pierwszy etap przygotowań kotła parowozu Tr5-65 do inspekcji przez Transportowy Dozór Techniczny.

"Z walczaka kotła zostały usunięte wszystkie rury ogniowe, elementy przegrzewacza i przepustnica. Wnętrze zostało oczyszczone z kamienia i osadów. Dokonaliśmy wizualnej oceny stanu blach kotła, ścian sitowych i innych elementów, mamy nadzieje, że już niedługo po wizycie inspektora będziemy mogli przystąpić do dalszych prac przy parowozie" - poinformowała instytucja.

Parowozownia Wolsztyn jest ostatnią czynną parowozownią na świecie, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. W swoich zbiorach ma około 20 parowozów różnych serii.

Obecnie Parowozownia Wolsztyn stanowi instytucję kultury Województwa Wielkopolskiego utworzoną w 2016 r. przez województwo, gminę Wolsztyn, powiat Wolsztyn i PKP Cargo SA.

