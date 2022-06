Partia Zieloni: Złożymy projekt, który dołoży rowery do listy pojazdów niskoemisyjnych

Złożymy w Sejmie projekt ustawy, który dołoży rowery do listy pojazdów niskoemisyjnych, które mogą być przez państwo dofinansowane – poinformowała w niedzielę przewodnicząca Partii Zieloni posłanka Urszula Zielińska.

Przewodnicząca Partii Zieloni podczas niedzielnej konferencji prasowej w Szczecinie odniosła się do rządowego program wsparcia elektromobilności. Zwróciła uwagę, że nie obejmuje on dopłat do rowerów, a jedynie do samochodów elektrycznych.

"Rower to tak popularny i tak absolutnie zeroemisyjny środek transportu, który świetnie sprawdza się w miastach i naprawdę nabiera znaczenia w dzisiejszych czasach, kiedy ceny paliwa poszły w górę o ponad 50 proc. i końca nie widać" - powiedziała Zielińska.

Zapowiedziała, że jej ugrupowanie złoży w Sejmie projekt, który "dołoży" rowery do listy pojazdów niskoemisyjnych, które mogą być przez państwo dofinansowane. "Uważamy, że nie każdego w Polsce stać na drogi samochód elektryczny, na drogi samochód dostawczy elektryczny, ale prawie każdego będzie stać na rower, czy rower elektryczny" - podkreśliła posłanka, która należy do klubu KO.

Zdaniem Zielonych, ceny paliwa mogą wpłynąć na wybór roweru jako codziennego środka transportu. Podkreślili też, że niezbędna jest również poprawa infrastruktury rowerowej i konieczność przyjęcia spójnej strategii budowy dróg.

"Budżety samorządów są z roku na rok przez obecną władze, przez Zjednoczoną Prawicę ucinane. Te pieniądze są centralizowane i do budżetów samorządów wpada coraz mniej. Tym samym cięte są różne wydatki, również na infrastrukturę drogową" - zauważył współprzewodniczący Partii Zieloni Przemysław Słowik.

"Będziemy proponować utworzenie specjalnego funduszu, który będzie mógł zasilić tylko i wyłącznie budowę infrastruktury rowerowej w miastach. Funduszu, o który będą mogły zabiegać samorządy" - dodał.

Niedzielne spotkanie podsumowało dwudniowe obrady Zielonych w Szczecinie.

