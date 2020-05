Pasażerów spotkają na lotniskach nowe obostrzenia

Kontrolne pomiary temperatury przy wejściu do terminali, obowiązek noszenia maseczek, obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia - to niektóre z zasad bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na lotniskach i w samolotach.

Na lotniskach obowiązywać będzie dystans społeczny rozumiany jako zachowanie 1,5 m odstępu między ludźmi.

Wejście na terminal będzie możliwe tylko po zmierzeniu temperatury.

Zakrywanie ust i nosa będzie obowiązkowe zarówno na lotniskach jak i w samolotach.

Nowe zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz ULC. Jak dodano, obowiązywać one będą zarówno na polskich, jak i europejskich lotniskach.



"Naszym priorytetem podczas tworzenia wytycznych było zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów na lotniskach i pokładach samolotów. Chcemy, by pasażerowie czuli się w pełni bezpiecznie, podróżując samolotem. Jednolite procedury mają także na celu zapobiegnięcie sytuacji, w której lotnictwo stanie się źródłem ponownej infekcji" - podkreślił prezes ULC Piotr Samson.



Urząd wyjaśnił, że zgodnie z wytycznymi na lotniskach będą prowadzone pomiary temperatury przy wejściu do terminali. Do terminala będą mogli wejść tylko pasażerowie z biletami. Urząd zachęca ponadto, by jeśli to możliwe, odprawić się on-line.