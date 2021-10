Pasażerowie pojadą pierwszymi ED74 po modernizacji na przełomie roku

Pasażerowie pojadą pierwszymi dwoma zmodernizowanymi pociągami typu ED74 na przełomie tego i przyszłego roku - poinformowało biuro prasowe PKP Intercity.

"Przewidujemy wprowadzenie zmodernizowanych składów ED74 do ruchu na przełomie roku" - informuje biuro prasowe w odpowiedzi na pytanie kiedy PKP Intercity planuje włączyć do eksploatacji dwa pierwsze z 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74 odesłanych do modernizacji.

W sumie PKP Intercity zleciło modernizację 14 elektrycznych pojazdów ED74, które przebudowuje konsorcjum Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" oraz PESA Bydgoszcz. Wartość zamówienia wynosi 274,8 mln zł brutto.

W zmodernizowanych pociągach ED74 pasażerowie skorzystają m.in. z klimatyzacji, wygodnych foteli i Wi-Fi. Każde miejsce będzie miało dostęp do gniazdka elektrycznego. Ponadto w każdym składzie zostaną zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz po dwie maszyny vendingowe (automaty sprzedające) z napojami i przekąskami.

Pojazdy będą również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w każdym składzie będzie miejsce przeznaczone do przewozu rowerów. Zmodernizowane pojazdy zostaną także lepiej wygłuszone.

Dostawa wszystkich 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ma nastąpić w terminie do 48 miesięcy od chwili podpisania umowy tj. do czerwca 2023 r.

