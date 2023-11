Pasażerowie samolotu, który z usterką lądował w Atenach, są w drodze do Katowic

Pasażerowie samolotu linii Enter Air z egipskiego Marsa Alam do Katowic, który z powodu usterki lądował w Atenach, w niedzielę wieczorem wylecieli inną maszyną ze stolicy Grecji do portu lotniczego Katowice.

Wylądują około 20.20 – wynika z informacji służb lotniskowych.

Pierwotnie samolot z egipskiego kurortu miał przylecieć na lotnisko w Pyrzowicach o 12.55. Z powodu usterki o 10.34 lądował jednak w Atenach.

"Załoga samolotu ENT4236, lecącego z Marsa Alam do Katowic, zidentyfikowała w trakcie lotu usterkę i zgodnie z procedurami podjęła decyzję o lądowaniu na innym lotnisku niż docelowe. Maszyna została przekierowana do Aten, gdzie pasażerowie oczekiwali pod opieką służb lotniskowych na drugi samolot" - podała w przesłanym PAP oświadczeniu linia Enter Air.

Jak wynika z tablicy odlotów lotniska w Atenach, samolot do Katowic miał odlecieć o 18.30. Ostatecznie wystartował o 19.12 greckiego czasu. W Pyrzowicach - jak ustaliła PAP - spodziewany jest o 20.20 czasu polskiego. Oznacza to, że pasażerowie przylecą ok. 7,5 godziny później niż pierwotnie planowano.

Na podstawie relacji lecących samolotem pasażerów portal Kontakt 24 telewizji TVN24 podał, że przyczyną problemu miała być pęknięta szyba w kokpicie.

Enter Air jest notowaną na giełdzie polską czarterową linią lotniczą, realizującą przewozy do 250 portów w ponad 30 krajach. Flota przewoźnika składa się z 24 Boeingów 737-800 i dwóch Boeingów 737 MAX 8. Poza rynkiem polskim Enter Air działa także m.in. na rynkach brytyjskim, francuskim, hiszpańskim, czeskim, skandynawskim, włoskim i izraelskim.