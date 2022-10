Pasażerowie wracają na lotniska. Świetny wynik krakowskich Balic

We wrześniu na Lotnisku Kraków Balice odprawiono 716,7 tysięcy pasażerów na trasach krajowych i zagranicznych. Łącznie od początku roku z usług tego portu lotniczego skorzystało ponad 5,43 miliona osób.

Ruch pasażerski po okresie pandemicznych ograniczeń bardzo szybko wrócił do poziomów notowanych w 2019 roku. Początkowo wydawało się, że trzeba będzie czekać długie miesiące, aż pasażerowie zaczną korzystać z samolotów, a linie lotniczego odbudują siatkę połączeń. Tymczasem wszystko przebiegło w przyspieszonym tempie i wiele wskaźników pokazuje, że ten rok będzie bardzo dobry dla całej branży.

Na tej sytuacji korzystają polskie lotniska , w tym zwłaszcza największy port regionalny Kraków Balice. Z informacji przekazanych w komunikacie wynika, że we wrześniu tego roku z usług lotniska skorzystało 716,7 tysiąca pasażerów. Dla porównania we wrześniu minionego roku było to tylko 429,1 tys. Łącznie od początku 2022 roku odprawiono 5,43 miliona osób w ruchu krajowym i międzynarodowym, co oznacza wzrost o 67 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego.

Warto przypomnieć, że w całym 2021 roku z usług linii lotniczych operujących z krakowskiego lotniska skorzystało 3,07 miliona osób. Jeszcze na początku tego roku prezes lotniska Kraków Balice Radosław Włoszek w rozmowie z WNP.PL szacował, że w całym 2022 roku obsłużonych zostanie łącznie około 6 milionów pasażerów. Już teraz wiadomo, że będzie to co najmniej o milion więcej.

