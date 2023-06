PAŻP: do pracy na lotnisku w Radomiu przygotowana jest 15-osobowa obsada wieży

Do pracy na lotnisku w Radomiu przygotowana jest 15-osobowa obsada wieży, zgodnie z zapotrzebowaniem na operacje lotnicze ustalonym dla lotniska na 2023 r. – poinformowała we wtorek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyjaśniła, że tylko na lotniskach, które są obsługiwane 24 godziny na dobę cywilna kontrola ruchu lotniczego jest zapewniana przez całą dobę.

W przypadku innych lotnisk godziny pracy kontrolerów są ustalane z zarządcą portu lotniczego na dany sezon, na podstawie planowanego z wyprzedzeniem rozkładu lotów.

To odpowiedź na doniesienia portalu wnp.pl, że lotnisko za 1 mld zł działa "na żądanie" a wieża jest obsadzana tylko na rozkładowe starty i lądowania.

- Nawiązując do publikacji prasowych, dotyczących obsady wieży kontroli lotów w Radomiu, informujemy, że do pracy na tym lotnisku przygotowana jest 15-osobowa obsada wieży, zgodnie z zapotrzebowaniem na operacje lotnicze ustalonym dla lotniska na 2023 rok. Całkowicie nieprawdziwa jest teza, formułowana przez niektóre media, jakoby Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obsługiwała radomskie lotnisko "na żądanie" - podała we wtorek PAŻP w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Agencja wyjaśniła, że tylko na lotniskach, które są obsługiwane 24 godziny na dobę cywilna kontrola ruchu lotniczego jest zapewniana przez całą dobę. W przypadku innych lotnisk godziny pracy kontrolerów są ustalane z zarządcą portu lotniczego na dany sezon, na podstawie planowanego z wyprzedzeniem rozkładu lotów. PAŻP stwierdziła, że zapewnianie służby bez planowanych operacji byłoby niegospodarnością.

Służbę na lotnisku pełnią wojskowi kontrolerzy, którzy zapewniają także obsługę cywilnych lotów

- Godziny pracy kontrolerów publikowane są w tzw. AIP, czyli urzędowym zbiorze informacji lotniczych i są one każdorazowo aktualizowane poprzez tzw. NOTAM-y - depesze PAŻP, zawierające informacje dla linii lotniczych i ich załóg, m.in. na temat urządzeń lotniczych, służb oraz procedur. PAŻP elastycznie dostosowuje się do oczekiwań portów lotniczych oraz przewoźników - podano w komunikacie.

PAŻP dodała, że na lotnisku w Radomiu służbę pełnią wojskowi kontrolerzy lotów, którzy zapewniają obsługę także cywilnych niekomercyjnych lotów poza godzinami pracy cywilnych kontrolerów.

Uroczyste otwarcie Lotniska Warszawa-Radom odbyło się 27 kwietnia 2023 r. Tego samego dnia w Radomiu wylądował pierwszy samolot rejsowy; był to lot z Paryża. Dzień później pasażerowie odlecieli do stolic Włoch i Francji.

W szczycie sezonu z lotniska w Radomiu będzie wykonywanych 38 operacji tygodniowo

Obecnie loty z radomskiego portu lotniczego oferuje sześć biur podróży. Z Radomia można polecieć do Rzymu, Paryża, Tirany i Prewezy, Warny i Antalyi.

Zgodnie z zapowiedziami spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) w szczycie sezonu z lotniska w Radomiu wykonywanych będzie 38 operacji tygodniowo, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie.

PAŻP m.in. odpowiada za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Agencja sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

Wozy strażackie witały nowego przewoźnika ale w wieży nie było obsady

Wątpliwości co do obsługi wieży kontroli lotów na lotnisku w Radomiu pojawiły się z początkiem czerwca, kiedy port witał nowego przewoźnika - Enter Air (wcześniej operacje wykonywał tam tylko LOT). Na płycie lotniska czekały wozy strażackie, by wodnym salutem przywitać nowego przewoźnika, ale formalnie nie było już nadzoru wieży kontroli lotów, która pomogłaby pilotowi bezpiecznie posadzić maszynę.

- Nasz pierwszy rejs z Antalyi do Radomia (7 czerwca – red.) został opóźniony operacyjnie o ponad 30 minut. Wpływ na to miała sytuacja na lotnisku wylotowym. Okazało się, że port w Radomiu nie jest w związku z tym w stanie przyjąć już naszego samolotu. Na szczęście szybko udało się zadziałać – uzgodniono zmiany z zarządzającymi lotniskiem i PAŻP-em, aby wydłużyli czas pracy lotniska – mówił Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w Enter Air.

Anonimowy rozmówca w rozmowie z portalem wnp.pl potwierdził, że przez większość dnia na lotnisku w Radomiu nie ma ani jednego kontrolera PAŻP, który mógłby nadzorować sytuację na bieżąco.

Prezes PAŻP Anita Oleksiak przyznała, że wieża nie jest obsadzona na stałe.

- Do zadań w Radomiu jest przygotowanych 15 kontrolerów, którzy łączą prace także z innymi lotniskami. Są to osoby przeszkolone, po odpowiednich ćwiczeniach na symulatorach. Na ten moment nie ma potrzeby, by organizować ich pracę w innych godzinach. Oczywiście jesteśmy przygotowani na ewentualne zmiany. Mamy takie możliwości - mówiła Anita Oleksiak.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl