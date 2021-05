PAŻP: obecnie nie ma ograniczeń dla linii lotniczych wlatujących w polską przestrzeń powietrzną

Na tę chwilę nie zostało wystawione żadne ograniczenie dla linii lotniczych wlatujących w polską przestrzeń powietrzną - powiedział w środę PAP rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz. W środę na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował samolot białoruskiej linii Belavia.

Jak poinformował w środę Urząd Lotnictwa Cywilnego, prezes ULC może wprowadzić ewentualne zakazy czy ograniczenia w ruchu lotniczym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie Prawa lotniczego.

Samolot białoruskiego narodowego przewoźnika lotniczego Belavia lecącego z Mińska wylądował w środę po godz. 14 na warszawskim Lotnisku Chopina.

Jak powiedział PAP rzecznik portu Piotr Rudzki, zgodnie z rozkładem lotów w środę jest jeden rejs z Mińska do Warszawy białoruskiej linii.





Na poniedziałkowym szczycie przywódcy państw UE uzgodnili, że zostanie wprowadzony zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwienie im dostępu do portów lotniczych UE. W niedzielę bowiem samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny.

PAP zapytała rzecznika PAŻP o lot innego białoruskiego samolotu lecącego z Mińska. Jak można było w środę zobaczyć na jednym z internetowych portali radarowych, w pobliżu polskiej granicy samolot ten wykonywał kilka okrążeń, by następnie zawrócić do Mińska.

"Samolot ten leciał do Barcelony. Przed naszą przestrzenią powietrzną, otrzymał od nas informację o tym, że właśnie wyszedł NOTAM, w którym Francuzi informują, że zamykają przestrzeń dla samolotów białoruskich. I nasze służby przekazały tę informację. W związku z tym samolot nie wlatywał nawet do naszej przestrzeni, tylko kręcił kółka przy granicy, aż pilot zdecydował o powrocie do Mińska" - powiedział Łukaszewicz.

Wyjaśnił, że NOTAM, to operacyjna informacja dla wszystkich osób, statków powietrznych, którzy mają związek z lotnictwem. "Dostaliśmy taki NOTAM, przekazaliśmy informację z NOTAM-u kapitanowi statku Belavia" - dodał.

Zgodnie z art. 119 Prawa lotniczego, polska przestrzeń powietrzna jest dostępna na równych prawach dla wszystkich jej użytkowników, a swoboda lotów w niej cywilnych statków powietrznych może być ograniczona wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia Prawa lotniczego, przy zachowaniu przepisów innych ustaw i wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym uchwał organizacji międzynarodowych.

Ustęp 2 art. 119 mówi, że "Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakazy i ograniczenia w ruchu lotniczym niezbędne ze względu na: ważny interes polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; względy obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej; zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów międzynarodowych, w tym zwłaszcza z wiążących uchwał Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych".

"Prezes ULC stosuje ewentualne zakazy/ograniczenia w ruchu lotniczym wprowadzone zgodnie z ustawą Prawo lotnicze przez Radę Ministrów (art. 119 ust 2). Na podstawie takiego rozporządzenia, zgodnie z przepisami, jest przygotowywany NOTAM, który ma charakter informacyjny" - przekazało PAP biuro prasowe ULC.

Działania Białorusi potępiło wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

Rząd Litwy w środę zakazał białoruskim przewoźnikom latania w litewskiej przestrzeni powietrznej. We wtorek brytyjski minister transportu Grant Shapps poinformował, że Wielka Brytania zamyka swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów białoruskich linii Belavia. Dzień wcześniej odebrał on Belavii prawo do lądowania na brytyjskich lotniskach.

PLL LOT zawiesił połączenia do Mińska i wyznaczył alternatywne trasy dla lotów odbywających się nad terytorium Białorusi.

