PAŻP uruchomił nowe ośrodki radiowe do łączności z samolotami

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła pięć nowych ośrodków radiowych, dzięki którym zapewniana jest łączności radiowa pomiędzy statkami powietrznymi a służbami ruchu lotniczego - podała w czwartek Agencja.

PAŻP wyjaśniła, że ośrodek radiowy to podstawowe narzędzie, bez którego nie jest możliwe wykonywanie kontroli ruchu lotniczego.

Uruchomienie pięciu nowych ośrodków to kolejny etap modernizacji łączności radiowej w zarządzanej przez Agencję polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa).

Są one wykorzystywane na potrzeby kontroli obszaru (ACC), informacji powietrznej (FIS) i operacyjnej (OAT).

"Nowe obiekty pozwolą na uruchomienie nowych częstotliwości, które są niezbędne do wprowadzenia trzeciej, tzn. środkowej, warstwy podziału przestrzeni powietrznej nad terenem Polski. Umożliwi to zwiększenie pojemności FIR Warszawa oraz zastąpi starsze obiekty takie, jak np. OR Busko Zdrój. Wdrożone ośrodki stanowić będą także system zastępczy dla pozostałych, dzięki czemu PAŻP zabezpieczy funkcjonalność wszystkich ośrodków względem siebie" - wyjaśnił kierownik zespołu radiokomunikacji Warszawa Jarosław Orłowski.

Jak dodano, uruchomione obiekty wyposażone są w najnowocześniejsze cyfrowe urządzenia radiowe pozwalające na stworzenie modelu infrastruktury łączności opartego o technologię VoIP (Voice over Internet Protocol). Jest to nowoczesne technologicznie rozwiązanie wspierające kontrolę ruchu lotniczego, dzięki któremu możliwe jest elastyczne dostarczanie łączności radiowej do centrów zarządzania ruchem lotniczym.

"Choć w chwili obecnej ruch lotniczy, ze względu na pandemię, jest na niskim poziomie, to obowiązkiem Agencji jest zagwarantowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej. Jako zarządcy polskiego nieba ciągle świadczymy służbę o najwyższej jakości. Obecny czas wykorzystujemy do modernizacji infrastruktury lotniczej, przygotowujemy się do powrót do normalności po epidemii. Uruchamianie kolejnych inwestycji, wprowadzanie nowych systemów czyni Agencję gotową na powrót dużego ruchu lotniczego" - wskazał prezes PAŻP Janusz Janiszewski.

Dodał, że nowe inwestycje PAŻP bezpośrednio przekładają się na jakość oraz zasięg, czyli parametry kluczowe dla bezpiecznego i efektywnego prowadzenia kontroli ruchu lotniczego.