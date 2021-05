PAŻP: W kwietniu liczba operacji lotniczych wzrosła w Polsce o 327 proc. rdr

Startów i lądowań na wszystkich polskich lotniskach w kwietniu br. było o 327 proc. więcej wobec kwietnia 2020, ale o 72 proc. mniej wobec tego samego okresu 2019 r. - podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Warszawskie Lotnisko Chopina odnotowało w kwietniu br. 427 proc. wzrost wobec 2020 r.

"Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach od 1 do 30 kwietnia br. wyniosła 9874 (35143 w 2019 r.), to spadek o 72 proc., a wobec 2020 r. to wzrost o 327 proc. (2312 w 2020 r.)" - podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w raporcie miesięcznym o ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej za kwiecień 2021 r.

Jeśli chodzi o poszczególne lotniska, to w kwietniu największe polskie lotnisko, czyli Chopina w Warszawie, odnotowało 427 proc. wzrost ruchu samolotów wobec 2020 r., ale spadek o 70 proc. wobec 2019 r.

W Bydgoszczy ruch wzrósł o 25 proc. wobec kwietnia 2020 (spadek o 79 proc. wobec kwietnia 2019), w Gdańsku o 463 proc. (spadek o 73 proc. wobec 2019 r.); w Katowicach wzrósł 266 proc. (spadek o 67 proc. wobec 2019 r.); Krakowie o 374 proc. (spadek o 77 proc. wobec 2019 r.); w Lublinie wzrost o 1120 proc. (spadek o 76 proc. wobec 2019 r.); w Łodzi wzrost o 88 proc. (spadek o 34 proc. wobec 2019 r.). W Modlinie w kwietniu br. ruch wzrósł o 279 proc. (spadek o 78 proc. wobec 2019 r.); Olsztynie-Szymany - wzrost o 109 proc. (spadek o 61 proc. wobec 2019 r.); w Poznaniu - wzrost o 149 proc. (spadek o 71 proc. wobec 2019 r.); Rzeszowie - wzrost o 194 proc. (spadek o 80 proc. wobec 2019 r.); Szczecinie - wzrost o 515 proc. (spadek o 66 proc. wobec 2019 r.); we Wrocławiu - wzrost o 205 proc. (spadek o 74 proc. wobec 2019 r.), w Zielonej Górze ruch był na poziomie 0 proc.

W przypadku wszystkich operacji lotniczych, w tym przelotów tranzytowych nad terytorium Polski, od 1 do 30 kwietnia br. było ich więcej o 160 proc. rdr, a wobec 2019 r. spadek ten wyniósł 66 proc.

Z danych PAŻP wynika, że w kwietniu br. ruch lotniczy między Europą a USA spadł o 63 proc. rdr, a między Europą a Azją zniżkował o 48 proc. rdr.

Jeśli chodzi o największe lotniska w Europie, to w kwietniu br. wobec kwietnia 2019 r. m.in. Londyn City odnotował 96 proc. spadek, Londyn Heathrow - 73 proc. spadek; Amsterdam - 68 proc. spadek, Monachium - 83 proc. spadek; Barcelona - 74 proc. spadek; Wiedeń - 73 proc. spadek; Paryż CDG - 72 proc. spadek, Mediolan Malpensa zanotowała 67 proc. spadek.

W przypadku linii lotniczych to w kwietniu br. wobec kwietnia 2019 r. Polskie Linie Lotnicze LOT odnotowały 72 proc. spadek, Wizz Air -78 proc. obniżenie, a Ryanair - spadek o 88 proc. Obsługiwany przez British Airways ruch zmalał o 88 proc., Lufthansę - o 80 proc., Air France - 63 proc., zaś KLM - o 66 proc.

