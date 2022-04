PAŻP zaakceptowała warunki kontrolerów lotów, do uzgodnienia pensje

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, dążąc do doskonalenia procedur bezpieczeństwa, zaakceptowała i uzgodniła wdrożenie wszystkich postulatów zgłoszonych przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego - przekazała w środę wieczorem rzeczniczka PAŻP.

Spór jest podzielony na dwie części. Pierwszy - jak wskazał - dotyczy postulatów odnoszących się do bezpieczeństwa i poprawy pewnych aspektów funkcjonowania kontroli lotów - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

PAŻP poinformowała w środę, że postulaty kontrolerów zostały zaakceptowane i uzgodniono ich wdrożenie.

Rzecznik rządu zaznaczył, że w tej chwili de facto "mamy do czynienia ze sporem dotyczącym płac".

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w środę, że postulaty kontrolerów zostały zaakceptowane i uzgodniono ich wdrożenie. "Od dwóch tygodni są one stopniowo wdrażane, a równolegle obecny Zarząd PAŻP analizuje możliwość wprowadzania dalszych, pozytywnych zmian w tym zakresie" - napisano w komunikacie Agencji.

Propozycja ministra infrastruktury Andrzej Adamczyka 55 tys. zł zarobków dla kontrolerów lotów jest bardzo dobra - ocenił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Zaznaczono ponadto, że decyzja jest zgodna "z obowiązującą w lotnictwie zasadą stałego dążenia do doskonalenia procedur bezpieczeństwa i praktyk operacyjnych" i w związku z tym PAŻP "wdraża 24 postulaty sformułowane przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego".

"W ostatnich tygodniach funkcjonujemy w sytuacji szczególnej, ale niezależnie od tego wszystkim nam w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie w ruchu lotniczym. Dlatego, gdy tylko pojawiły się konkretne postulaty działań, mogących udoskonalić naszą działalność w zakresie bezpieczeństwa, zaakceptowaliśmy je i wprowadziliśmy do realizacji" - powiedziała, cytowana w informacji, prezes PAŻP Anita Oleksiak.

W oświadczeniu przypomniano, że PAŻP zobowiązana jest przestrzegać standardów ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Komisję Europejską, a także jest nadzorowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. "Postępowanie w zgodzie, a w określonych obszarach, przewyższanie norm ustanowionych przez te organizacje jest zadaniem, jakie przyjęła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej" - napisano.

"Dlatego, działające w nowym składzie Kierownictwo PAŻP rozpoczęło niezwłoczne wdrażanie postulatów dotyczących między innymi, ograniczania jednoosobowych obsad, weryfikacji tzw. pojemności sektorowych, określających, ile samolotów jednocześnie mają do prowadzenia kontrolerzy w jednej chwili czy przywrócenia pełnej obsady Senior Kontrolerów także w nocy" - podsumowano.

Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa PAŻP z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL), dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. W środę odbyła się kolejna tura rozmów.

Możlwe porozumienie

Liczę na to, że w tym tygodniu wypracujemy rozwiązanie, wierzę, że wśród tych osób jest wielu odpowiedzialnych ludzi, którzy wiedzą jakie konsekwencje mogłoby wywołać przeciąganie tego sporu - mówił rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o spór z kontrolerami lotów.

Polityk pytany w TVP Info o konflikt z kontrolerami lotów zwrócił uwagę, że spór jest podzielony na dwie części. Pierwszy - jak wskazał - dotyczy postulatów odnoszących się do bezpieczeństwa i poprawy pewnych aspektów funkcjonowania kontroli lotów. "Te wszystkie postulatu, 24 postulaty, strona rządowa przyjęła" - mówił.

Zaznaczył, że w tej chwili de facto "mamy do czynienia ze sporem dotyczącym płac". Dodał, że w Warszawie kontroler lotów zarabia średnio 33 tys. zł miesięcznie. "Mimo tego, że jest mniej lotów niż jeszcze w 2019 r. Teraz strona związkowa ma takie postulaty, aby średnia pensja wynosiła nieco ponad 80 tys. zł miesięcznie" - podał.

"My teraz dyskutujemy o tych propozycjach. Przedstawiliśmy propozycję powrotu do pewnych rozwiązań płacowych z 2019 r.; to by oznaczało, że i tak znaczące podwyżki trafią do kontrolerów, ale okazuje się, że na razie nie ma zgody strony związkowej" - powiedział rzecznik rządu.

"Liczę na to, że mimo wszystko w tym tygodniu takie rozwiązanie wypracujemy. Wierzę też, że wśród tych osób jest wielu naprawdę odpowiedzialnych ludzi, którzy wiedzą jakie konsekwencje mogłoby wywołać przeciąganie tego sporu" - oświadczył Müller.

