PCC Intermodal nabył cztery nowe lokomotywy Alstomu

Alstom dostarczył cztery wielosystemowe lokomotywy elektryczne Traxx 3 MS operatorowi intermodalnemu z Gdyni - PCC Intermodal.

- By się dalej rozwijać, otwierać nowe korytarze dla transportu intermodalnego, oprócz inwestycji we w pełni funkcjonalne obiekty przeładunkowe potrzebne jest odpowiednie zaplecze techniczne: lokomotywy, sprzęt przeładunkowy, wagony, naczepy i samochody. Włączając do zasobów spółki kolejne lokomotywy Traxx, PCC Intermodal będzie w stanie, w ramach posiadanych licencji przewozowych, operując łącznie 15-stoma lokomotywami elektrycznymi, rozszerzyć i uelastycznić swoją ofertę codziennych połączeń intermodalnych, w korytarzach międzynarodowych - powiedział Adam Adamek, wiceprezes PCC Intermodal.

- Cieszymy się, że lokomotywy Traxx 3 MS dołączyły do floty PCC Intermodal SA. To pojazdy oparte o najnowocześniejszą, innowacyjną platformę, charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, możliwością prowadzenia cięższych pociągów niż porównywalne lokomotywy, a także uproszczonym interfejsem z ETCS i ułatwionym serwisem. Jestem przekonany, że lokomotywy Traxx 3 MS wzmocnią pozycję PCC Intermodal SA, przyczyniając się do dalszego rozwoju zrównoważonej i niskoemisyjnej Transeuropejskiej Sieci Transportowej - podkreśla Sławomir Cyza, dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Kontrakt na dostawę lokomotyw, wraz z certyfikacją i szkoleniami, został zrealizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego celem jest promocja i wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań transportowych.

Wyższa efektywność energetyczną i dłuższy okres między przeglądami

Platforma Traxx jest stale rozwijana od lat 90. Dzięki zastosowaniu modułowego podejścia, może być stosowana zarówno do przewozów krajowych jak i transgranicznych. Lokomotywa Traxx trzeciej generacji w założeniu zapewnia zwiększoną wydajność operacyjną i niezawodność oraz wyższą efektywność energetyczną, a jej okresy międzyprzeglądowe zostały wydłużone o 33 proc., aby poprawić dostępność i zmniejszyć nakłady na utrzymanie w porównaniu z wcześniejszymi wersjami.

W ciągu ostatnich 20 lat sprzedano ponad 2500 sztuk Traxx-ów. Zostały one dopuszczone do ruchu w 20 krajach i pokonują łącznie ponad 300 milionów km rocznie. Od 2000 roku włączono do eksploatacji ponad 5700 lokomotyw Alstom, które są wykorzystywane w transporcie kolejowym w wielu krajach Europy, a także w Azji, Ameryce Północnej i Afryce.

Transport intermodalny w Polsce nieco przyhamował

Transport intermedialny w Polsce po kilku latach solidnych wzrostów ostatnio trochę przyhamował. W 2022 r. koleją przetransportowano 26,2 mln ton ładunków intermodalnych, wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 8,6 mld tonokilometrów. W porównaniu z 2021 r. masa przewiezionych towarów zmalała o 1,4 proc. a praca przewozowa wzrosła o 5,3 proc. Przewozy intermodalne okazały się wrażliwe na czynniki geopolityczne, przede wszystkim w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Rok 2023 pokaże, czy znajdą się znowu w trendzie wzrostowym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl