Pechowa seria Alstomu. To nie koniec awarii na kolei

W poniedziałek (21 marca) na skutek usterki oprogramowania w systemie sterowniczym ruch większości pociągów podmiejskich w Madrycie oraz niektórych średnio- i dalekobieżnych został poważnie zakłócony. Jak informuje hiszpański przewoźnik Renfe Cercanías, do godz. 10 odwołano 11 proc. z 400 planowanych kursów, a kolejnych 10 proc. wykonano częściowo.

Incydent wpływający na podsystemy sterowania i sygnalizacji wykryto w czasie prac związanych z uruchomieniem nowych torów 9, 9B, 10 i 10B na dworcu Chamartín - Clara Campoamor.



To drugi pod względem wielkości dworzec kolejowy w Madrycie, położony w północnej części miasta. Został wybudowany i oddany do użytku w 1982 r. w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej. Następnie zbudowano bezpośrednie połączenie torowe z największym dworcem Madrytu - Estación de Atocha. Po generalnym remoncie wybudowano perony do odprawy superszybkich hiszpańskich pociągów AVE. Docierają tu również pociągi metra, które kursowało dziś bez problemów.



ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) - hiszpański odpowiednik PKP PLK - zdecydował utrzymać ruch o ograniczonym przepływie na Chamartín - Clara Campoamor do czasu zagwarantowania bezpieczeństwa operacyjnego. Pracuje teraz z Alstomem nad usunięciem usterki i przywróceniem ruchu w pełnym zakresie



Renfe Cercanías skierowało do informowania o awarii 100 osób. Informowano o niej również przez systemy nagłaśniające dworce oraz na Twitterze.



Zaledwie kilka dni wcześniej, w czwartek, 17 marca, doszło do awarii w polskim systemie kolejowym. Objęła ona 19 z 33 Lokalnych Centrów Sterowania wyposażonych przez Alstom. Usterkę usuwano do wieczora. W sumie odwołano 205 pociągów a 1300 było opóźnionych (łączne opóźnienie wyniosło 64 tys. minut). Do zakłóceń w ruchu pociągów doszło tego dnia także we Włoszech i w Indiach.



