Pędzi 350 km/h i to bez maszynisty. Wystartował chiński autonomiczny pociąg

Jeszcze w 2019 r. oddano do użytku linię kolejową miedzy Pekinem a miastem Zhangjiakou. Tę trasę obsługuje niezwykle szybki, pociąg autonomiczny. Rozpędza się do 350 km/h, co pozwala pokonać dystans między stolicą Chin a miastem Zhangjiakou w 47 minut.

Z myślą o Olimpiadzie 2022

Krótka historia linii z początku XX w.

Jak podała agencja Xinhua, wnętrze pociągów zostało zaprojektowane z myślą o sportowcach i dziennikarzach, którzy przybędą do Chin, by rywalizować w zimowych konkurencjach olimpijskich i relacjonować je światu. Część przedziałów dostosowano do przewożenia sprzętu sportowego. Jest nawet przedział do przewożenia próbek biologicznych i chemicznych, na wypadek przeprowadzania testów antydopingowych. Wagon restauracyjny można przystosować do badań laboratoryjnych.Czytaj też: Lotos Kolej ma nowe lokomotywy Autonomiczna linia ma też znaczenie historyczne. Pasjonaci kolejnictwa mogą wiedzieć, że w 1909 r., właśnie na linii Pekin - Zhangjiakou, uruchomiono połączenie kolejowe w Chinach, w pełni przygotowane przez Chińczyków. Wcześniejsze linie w kraju zapożyczały rozwiązania zagraniczne. Przed 111 laty podroż trwała 8 godzin. W 2016 r. zamknięto odpowiednik tej linii, tak, by przygotować budowę właśnie oddanego do użytku połączenia.Chiny mają łącznie około 35 000 kilometrów szybkiej kolei. To największa sieć połączeń kolejowych na świecie. Pociąg najszybciej poruszający się w Chinach, to Shanghai maglev, który rozpędza się do prędkości 431 km/h. Łączy stacje Shanghai Pudong Airport z Longyang Road w Pekinie, we wschodniej części metropolii.