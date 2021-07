Pekaes wzmacnia serwis drobnicowy do Grecji

Operator logistyczny uruchomił drugie bezpośrednie połączenie do Salonik i Aten. Dodatkowy serwis zwiększy częstotliwość i skróci czas dostaw do Grecji. Obecnie to jeden z najbardziej popularnych kierunków transportu przesyłek międzynarodowych realizowanych przez Pekaes.

