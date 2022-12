Pękła kontenerowa bańka, ale normalnie i tak nie jest

Sytuacja w morskim transporcie towarów w kontenerach staje się coraz bardziej korzystna dla ich nadawców. Ale rynkowi przewozów kontenerowych daleko do stanu normalności.

Statkami przewozi się ponad 80 proc. towarów sprzedawanych na całym świecie. Gros towarów konsumpcyjnych i półproduktów transportowanych przewożonych jest kontenerowcami.

W państwach mniej rozwiniętych wyższe ceny zboża i stawek za suche ładunki masowe mogą prowadzić do wzrostu cen żywności konsumpcyjnej o 1,2 proc. W krajach rozwiniętych każdy 15-procentowy wzrost kosztów transportu w handlu zagranicznym skutkuje po roku wzrostem inflacji bazowej o 0,10 pp.

Przewoźnicy kontenerowi stosują różne chwyty, by zahamować spadek stawek frachtu. To niemożliwe – tylko w 2023 r. do eksploatacji wejdą statki o zdolności przewozu ok. 2,32 mln TEU, tj. o równowartości ok. 10 proc. obecnej floty.

Analitycy rynku skłaniają się do tego, że znalezienie równowagi między podażą a popytem nie nastąpi wcześniej niż w ciągu najbliższych dwóch lat.

Na początku grudnia przez Kanał Sueski przepłynął w swoim dziewiczym rejsie z Azji do portów Europy Północnej kontenerowiec „Ever Atop”. To ostatni z serii A24 dziewięciu takich statków, jakie zamówił tajwański armator Evergreen, a które ustanowiły nowy światowy rekord pojemności. Każdy z nich może zabrać maksymalnie 24 004 kontenery 20-stopowe (TEU). Gdyby je ustawić jeden za drugim, miałyby długość 146,4 km. Jednak nie o bicie rekordów tu chodzi.

„Ever Atop” wpłynął na Morze Śródziemne wypełniony mniej niż w trzech czwartych maksymalnej pojemności. Czyli poniżej kosztów rentowności. Przeczy to założeniom biznesowym, by superkontenerowce (ULCV) obniżały koszt transportu i dawały wysoką rentowność przewoźnikowi lub grupie armatorów (Evergreen jest członkiem sojuszu Ocean Alliance).

Ten nieudany debiut „Ever Atop” wskazuje, jak mocno spadł popyt na transport morski towarów w kontenerach w okresie szczytu przedświątecznego. To zupełnie inna sytuacja niż w ciągu ostatnich dwu i pół roku. Jest ona też odmienna pod innymi względami. I z pewnością korzystniejsza dla konsumentów.

Logistyka z wykorzystaniem kontenerów doskonaliła się latami i napędzała globalną gospodarkę

Statkami przewozi się ponad 80 proc. towarów sprzedawanych na całym świecie (dane: UNCTAD - Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju). Gros towarów konsumpcyjnych (poza masowymi towarami rolno-spożywczymi) i będących przedmiotem kooperacji przemysłowej, transportowanych jest kontenerowcami.

Taki porządek ukształtował się wraz z pogłębiającą się gospodarką globalną. Standaryzowany sposób transportu w kontenerze lepiej chronił towary i przyspieszał operacje przeładunkowe. Pomimo rosnących wolumenów ładunków logistyka dobrze funkcjonowała, czego przykładem był system dostaw towarów just-in-time. Docierały one do odbiorcy z dokładnością do kilku godzin, po pokonaniu często 1/4 długości równika. System ten obniżał koszty magazynowania, a wraz z kooperacją z „tanimi” krajami produkcji, oliwił światową gospodarkę.

To dlatego globalna wymiana towarowa z udziałem transportu morskiego rosła w drugiej dekadzie tego stulecia w średnim tempie po ok. 3 proc. rocznie (maksimum 7 proc. w 2010 r., minimum w 2019 r. 0,5 proc.).

Pandemia rozkołysała gospodarkę. Zablokowane porty i skokowy wzrost cen frachtu

Załamanie przyszło w 2020 r., światowa wymiana handlowa spadła o 3,8 proc. Był to bowiem pierwszy rok, w którym globalna gospodarka doświadczyła ogromnych zakłóceń w produkcji i handlu z powodu pandemii Covid-19. Przesilenie nastąpiło całkiem niedawno - w mającym roku.

Pandemiczny sztorm przyniósł kilka skutków. Przede wszystkim bankructwo systemu just-in-time. Przez pierwszy kwartał 2020 r. stała „fabryka świata” - Chiny. W zachodnich krajach zabrakło towarów w magazynach handlowych i przemysłowych. Gdy ruszyła produkcja w Azji, odłożony popyt na towary spowodował ciąg fatalnych zdarzeń.

Zabrakło pustych kontenerów do załadunku, wkrótce też statków do przewozu. Covid zbierał żniwa też w zachodnich portach rozładunku - tam z kolei brakowało zdrowych sztauerów i kierowców, by wywozić większe ilości kontenerów. Rosły więc one w stosy, co hamowało działalność portów. Na redach tworzyły się kolejki statków oczekujących nawet po dwa tygodnie na zwolnienie nabrzeża.

W portach amerykańskich korek ten osiągnął epicki szczyt na początku br. – 9 stycznia w pobliżu Los Angeles / Long Beach czekało 109 kontenerowców, we wszystkich portach USA – ok. 150. Jak szacowano, z tego powodu co dziesiąty statek jakby wypadał z rynku, nie świadczył usług, pogłębiając problemy.

Naturalną konsekwencją nierównowagi podaży (usług logistycznych) i popytu (nadwyżka ponad średnią wieloletnią) był wzrost stawek frachtu. Przede wszystkim transportu morskiego, ale także lądowego.

Koszty transportu wzrosły nawet dziesięciokrotnie. To windowało inflację, ale w różnym stopniu

Tak duży udział transportu morskiego w światowym krwioobiegu gospodarczym, jak wykazuje UNCTAD, ma istotny wpływ na ceny towarów konsumpcyjnych, a zatem i wskaźniki inflacji. W jakim stopniu? To zależy od grupy towarów i ich udziału w strukturze ich zużycia w danym kraju.

Cytowany organ ONZ szacuje, że w państwach mniej rozwiniętych wyższe ceny zboża i stawek za suche ładunki masowe mogą prowadzić do wzrostu cen żywności o 1,2 proc., a wyższe stawki za inne ładunki masowe, np. węgiel, podnoszą o ok. 1 proc. ceny konsumpcyjne. Z kolei badanie Nicholasa Sly’a, ekonomisty z Kansas City Fed wskazuje, że już wcześniej każdy 15-procentowy wzrost kosztów transportu w handlu zagranicznym prowadził w USA po roku do wzrostu inflacji bazowej o 0,10 punktu procentowego.

Tymczasem od lata 2020 roku stawki frachtu kontenerowego w notowaniach bieżących (spot) poszybowały. W porównaniu z tym samym okresem z 2019 r., maksimum osiągnęły w styczniu 2022 r. Były wówczas pięciokrotnie wyższe. Np. stawki frachtu w umowach spot w notowaniach Shanghai Containerized Freight Index (odzwierciedlają dane z 13 głównych szlaków morskich, zaczynających się w Szanghaju) z poziomu 1032 USD/TEU w końcu grudnia 2019 r. skoczyły do 2130 dolarów w końcu grudnia 2020 r. i rosły systematycznie do 5 046 USD/TEU w końcu grudnia 2021 r. Maksimum osiągnęły 7 stycznia 2022 r. (5 109,6 USD/TEU), po czym nastąpił ich spadek.

W praktyce wraz z „nadzwyczajnymi” dopłatami (np. za przydział miejsca na pierwszym odpływającym statku, za dłużej niż 10 dni przetrzymywany kontener w porcie itp.) koszty transportu podrożały ośmiokrotnie, a podawano przykłady, że nawet dziesięciokrotnie.

Podkreślmy, nie można tego wzrostu przekładać wprost (stosując przelicznik Nicholasa Sly’a) na dodatkowy impuls inflacyjny w krajach zachodnich (dodałby co najmniej 3,3 proc.). Umowy bieżące na morski transport kontenerowy mają ok. 40-procentowy udział w łącznych kontraktach. Gros przypada na stawki długookresowe, które miały znacznie łagodniejszą dynamikę wzrostu.

Krajobraz z końca 2022 r. – długo oczekiwane przejaśnienie. Przedświątecznego szczytu przewozów nie było

Już od połowy roku w krajach zachodnich maleje popyt. Rosnąca inflacja i kryzys energetyczny - głównie jako skutek przylotu kolejnego po pandemii czarnego łabędzia, wojny w Ukrainie - zmusił konsumentów do zmniejszenia wydatków.

Co prawda w 2022 r. światowy handel ma osiągnąć w 2022 r. rekordowy poziom ok. 32 bln USD, szacuje UNCTAD, z czego na handel towarami przypadnie prawie 25 bln USD (wzrost o ok. 10 proc. rdr), a na handel usługami 7 bln USD (+15 proc.). Ale te rekordy nakręcał silny popyt i gromadzenie zapasów w pierwszej połowie roku. Druga jego część zakończy się gorszymi wynikami, bo już w trzecim kwartale obroty towarowe spadły o ok. jeden procent w stosunku do II kwartału 2022 r.

Charakterystyczne jest to, że w mijającym roku nie było sezonowego, przedświątecznego szczytu przewozów towarów. Rozpoczął się wcześniej niż zwykle, jeszcze w sierpniu, ale szybko zaczął gasnąć we wrześniu.

Jak opisuje to jeden z amerykańskich portali, tamtejsi sprzedawcy detaliczni mieli przed świętami tak wiele towarów w sklepach i magazynach, że odmawiali nowych dostaw. „Możesz mi towar przysłać za darmo, ale go nie zmieszczę lub będę musiał go sprzedać po kosztach” - usłyszał od pewnego detalisty Steve Greenspon, szef grupy handlowej International Housewares Association.

Prognozuje się, że w czwartym kwartale import USA zmaleje o 12 proc. rok do roku, ponieważ detaliści zmniejszyli zamówienia w fabrykach.

Podobna sytuacja występuje w Europie, która razem z Ameryką Północną ma ok. połowę udziału w morskim transporcie towarów w kontenerach. Dlatego przełożyła się ona na - trwającą od połowy stycznia - tendencję spadku stawek kosztu przewozów towarów w kontenerach w umowach spot, a ślad za nimi z kilkumiesięcznym poślizgiem – stawek w umowach długoterminowych.

Pękła kontenerowa bańka, ale przewoźnicy sobie radzą - mają dużą i miękką poduszkę z ostatnich lat

Armatorzy nazywają to „załamaniem rynku”, analitycy – pęknięciem bańki kontenerowej. Sama tendencja nie jest jednak jednoznaczna w ocenach analityków.

W notowaniach z 15 grudnia złożony Drewry World Container Index (analizuje stawki frachtu dla ośmiu tras z Azji do Europy i Ameryki Północnej oraz z Europy do Ameryki) miał wartość 2 127 USD za kontener o długości 40 stóp (FEU). Spadł w ciągu tygodnia o 1 proc., po raz 42. z rzędu. Wskaźnik DWCI był już o 21 proc. niższy niż średnia 10-letnia (2 692 USD), co by wskazywało na powrót do bardziej „normalnych” cen. Zarazem pozostawał on o 51 proc. wyższy niż średnie stawki z 2019 r. (przed pandemią), wynoszące 1 420 USD.

Co ciekawe, subindeks DWCI dla połączeń z Europy do Ameryki Północnej rósł w grudniu. Taki jest skutek połączenia silnego dolara z chęcią większego eksportu towarów z Europy. W sytuacji malejącego popytu, przewoźnicy w różny sposób wpływają na ograniczenie podaży usług, by hamować spadek stawek frachtu.

Np. niektóre kontenerowce płyną z Azji do Europy nie najkrótszą drogą przez Kanał Sueski, ale wokół Afryki, co wydłuża czas transportu o prawie tydzień. Wiele z nich płynie wolno, oszczędzając na kosztach paliwa. Starsze kontenerowce oddawane są na złom, choć to nadal rzadkość. Najczęściej przewoźnicy kasują niektóre stałe połączenia. Między 49. tygodniem br. (5-11 grudnia) a 1. tygodniem 2023 r. (2-8 stycznia) odwołano 96 rejsów, tj. 13 proc. z łącznej liczby 730 zaplanowanych. Po chińskim Nowym Roku (święto rozpoczynające się 22 stycznia 2023 r.) przewoźnicy zapowiedzieli zamknięcie ok. połowy rejsów z Azji do Europy Północnej i USA.

Dramatyczny spadek zysków, w połączeniu z wysokimi kosztami czarteru, spowodował wycofanie się kilku mniejszych operatorów liniowych. Zaczęli wchodzić na rynek w drugiej połowie 2020 r., na fali rosnących stawek frachtu. Pierwszą zarejestrowaną ofiarą nowej sytuacji rynkowej stała się brytyjska spółka Allseas Global Project Logistics, która na początku grudnia br. ogłosiła upadłość.

Ale najwięksi przewoźnicy notowani na giełdach finansowych nadal zgłaszali po trzecim kwartale duże zyski. Mają też wielką poduszkę finansową, uzyskaną z dwu ostatnich lat, przekraczającą 200 mld dol.

Niepewna przyszłość rynku. Flota kontenerowców rośnie, równowagi na razie nie będzie

W zasadzie największych 10 przewoźników kontenerowych (mają ok. 90-proc. udział w przewozach globalnych) mogłoby spać spokojnie, gdyby nie jedna okoliczność. W ciągu dwu lat zamówili tyle nowych statków, że murowana jest nadwyżka podaży usług transportowych nad popytem. Żadne półśrodki nie pomogą.

Firma analityczna Alphaliner szacuje, że łączny portfel zamówień żeglugi kontenerowej opiewa na 7,4 miliona TEU, co stanowi ok. 30 proc. obecnej floty. Z tej ilości w 2023 roku do eksploatacji wejdą statki o łącznej zdolności przewozu ok. 2,32 mln TEU.

„Zniweczy to wszelkie inne kroki podejmowane przez przewoźników, by stawki frachtu nie malały i nie spadły poniżej kosztów operacyjnych. Rynek nie będzie w stanie uniknąć nadmiernej podaży przez kilka lat” – powiedział portalowi The Loadstar Simon Heaney, szef działu badań nad transportem kontenerowym w innej firmie analitycznej, Drewry.

Cytowani analitycy uważają też, że przesadzone są oczekiwania wpływu na zmniejszenie podaży wchodzących od 1 stycznia 2023 r. przepisów IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) w sprawie przestrzegania przez armatorów wskaźnika intensywności emisji dwutlenku węgla (CII; wskazuje ilość emisji CO2, przypadającą na jednostkę pracy transportowej). Pojawiły się szacunki, że spowoduje to spadek światowej floty o 10 proc. „To są przesadzone szacunki. Skutek będzie prawdopodobnie mniejszy i odnotowany śladowo” – stwierdza Alphaliner.

Analitycy rynku uważają, że znalezienie równowagi między podażą a popytem nie nastąpi wcześniej niż w ciągu najbliższych dwóch lat. A to oznacza dla przewoźników, że trwać będzie rynek niedźwiedzia. Natomiast dla nadawców towarów – będzie to rynek klienta. Z umiarkowanymi cenami frachtu, zbliżonymi do poziomu sprzed wybuchu pandemii.

Oczywiście, należy się liczyć z okresowymi wzrostami stawek (np. w sezonie dwu szczytów przewozów), wywołanymi wzrostem cen paliw. Zawsze może pojawić kolejny czarny łabędź... Pandemia w Chinach już od kilku miesięcy ograniczyła podaż towarów.

„Globalny rynek żeglugowy w 2023 r. będzie w dużej mierze zależny od trzech rzeczy: poziomu inflacji, losów wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz od nastrojów konsumentów. Ale przyszłość ta jest niemożliwa do przewidzenia” – stwierdził podczas jednego z webinariów Lars Jensen analityk żeglugi i dyrektor generalny Vespucci Maritime.

Mniej zakłóceń w łańcuchu dostaw, a te stają się coraz krótsze. Powoli w kierunku stabilizacji

W opublikowanym w połowie grudnia raporcie firma Drewry zajmująca się wywiadem rynkowym przewiduje, że wolumen przewozu towarów w żegludze morskiej i zatłoczenie w portach zmaleją w 2023 r. A to będzie oznaczać nie tylko zmniejszenie przychodów przewoźników, ale także operatorów terminali kontenerowych i portów morskich. Szczególnie, że będą bardziej narażone na skutki rosnących cen energii i paliw, koszty pracy oraz skutki „uniwersalnych objawów galopującej inflacji”.

Jeremy Nixon, dyrektor generalny japońskiego przewoźnika ONE, spodziewa się stagnacji na rynku kontenerowym aż do kwietnia lub maja, po czym nastąpi jego ożywienie. Podobne prognozy przedstawiają przedstawiciele wielu innych firm. Ten łagodny już, a nie skokowy popyt na przewozy pozwoli uspokoić rozhuśtany rynek. Powrócą standardy dostaw just-in-time.

Niektórzy analitycy wskazują, że nadal będzie maleć rola Chin w imporcie krajów zachodnich. Będzie to konsekwencja wycofywania się importerów z tego kraju ze względu na utrzymujące się zakłócenia w produkcji przemysłowej, spowodowane pandemią oraz szukaniem alternatywnych źródeł zaopatrzenia. To z kolei reakcja na złe dwuletnie doświadczenia w opieraniu się głównie na chińskich producentach, jak i występujące napięcia geopolityczne prokurowane przez Pekin.

– Głupotą byłoby poleganie na stałych dostawach z Chin po niskich kosztach, biorąc pod uwagę to, co może się wydarzyć w regionie z powodów politycznych - ostrzega Paul Bingham, dyrektor ds. doradztwa transportowego w S&P Global.

Importerzy zachodni realizują więc zarówno strategię szukania „bliskich źródeł”, jak i nowych miejsc dostaw. Korzystają na tym m.in. Indie i inne kraje Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Wietnam. Sądząc po rosnących w dwucyfrowym tempie przeładunków w tamtejszych głównych portach, proces ten się utrwala.

