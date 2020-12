Pełnomocnik rządu ds. CPK z uprawnieniami do wykonywania praw z udziałów w CPK

Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego mają zostać przekazane uprawnienia do wykonywania praw z udziałów w spółce Centralny Port Komunikacyjny - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Nadzór właścicielski nad spółką CPK sprawuje minister aktywów państwowych.

Zmiana w rozporządzeniu wynika z zamiaru przekazania uprawnień do wykonywania praw z udziałów w spółce Centralny Port Komunikacyjny na rzecz Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, pełnomocnika ustanawia się w celu nadzoru nad przygotowaniem i realizacją programu.

Spółka natomiast została powołana na mocy tej ustawy do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Projekt ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej RM.

"Zaproponowana zmiana w rozporządzeniu wynika z zamiaru przekazania uprawnień do wykonywania praw z udziałów w spółce Centralny Port Komunikacyjny (...) na rzecz Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w projekcie.

Jak wyjaśniono, zgodnie z ustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, pełnomocnika ustanawia się w celu nadzoru nad przygotowaniem i realizacją programu. Spółka natomiast została powołana na mocy tej ustawy do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad.

Czytaj też: Master plan Centralnego Portu Komunikacyjnego w zawieszeniu

Spółka udziela wsparcia merytorycznego pełnomocnikowi w realizacji jego zadań. Jak dodano, kolejne przepisy ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym "czynią ze spółki operacyjnej, niejako biznesowe narzędzie dla pełnomocnika do realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego".

"Proponowana projektem rozporządzenia zmiana podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa w Spółce ma na celu umożliwienie wykonywania praw z udziałów temu podmiotowi, któremu ustawowo powierzono realizację tylko ściśle określonych zadań. W związku z tym, dla zapewnienia realizacji tych zadań, konieczne jest realne umożliwienie wpływania przez ten podmiot na działania Spółki, w tym przez wykonywanie praw z udziałów Skarbu Państwa w Spółce" - czytamy.

Pełnomocnikiem rządu ds. CPK jest wiceminister infrastruktury Marcin Horała; jest on odpowiedzialny za opracowanie projektu i przedłożenie go RM.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2020 r.

Na stronie CPK czytamy, że nadzór właścicielski nad spółką Centralny Port Komunikacyjny sprawuje Minister Aktywów Państwowych.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.