Pendolino w cenie TLK. Kolej jest przed wielką zmianą

Firmy takie jak PKP Intercity czy przewoźnicy regionalni mają mało czasu, żeby nauczyć się działać wśród konkurencji. Formalnie rynek kolejowy w Polsce już otworzono, a wkrótce stanie się to także praktycznie - mówi Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej.





Fundacja ProKolej przygotowała interesujący, dobrze udokumentowany przewodnik otwarcia rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.



Wynika z niego, że tam, gdzie na tory dopuszczono konkurencję, spadły ceny biletów i zwiększyła się liczba pasażerów. Nie ma zatem sensu bronić monopolu.

Zmiany w Polsce zaczną być widoczne już za rok-dwa, kiedy ruszy fala przetargów na usługi kolejowe. Kulminacją będzie wybór operatora przewozów dalekobieżnych. PKP Intercity ma umowę z państwem do roku 2030.



Czy mamy w Polsce konkurencję w przewozach pasażerskich koleją? Pytanie jest formalne, bo odpowiedź daje tytuł najnowszego, dobrze udokumentowanego, raportu Fundacji ProKolej „Jak rozwinąć konkurencję na torach? Przewodnik otwarcia rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.

- Zasadniczo konkurencja na polskich torach dotyczy tylko przewozów towarowych. Są wprawdzie pojedyncze przypadki organizowania przetargów na wybór operatora wybranych linii i pojedyncze pociągi dalekobieżne uruchamiane na zasadach komercyjnych, ale skala tego zjawiska jest zupełnie nie przystaje do wielkości naszego rynku.

Moim zdaniem wynika to z faktu, że konkurencja nie jest u nas mile widziana.

Jaki jest tego powód? W raporcie cytują państwo fragmenty pism, w których Urząd Transportu Kolejowego odmawia przewoźnikom dostępu do linii. Argumentacja, łagodnie mówiąc, zniechęca do wjeżdżania na polskie tory.

- Powodów jest wiele, ale problem ma chyba jednak charakter ideologiczny... Wiele osób pracujących na kolei w Polsce tęskni za czasami jednego, wielkiego PKP.

Ci, którzy nie zajmują się zawodowo koleją, mają natomiast głęboko wyryty w świadomości znak równości między całą branżą i dawnym monopolistą.

W rezultacie wejście nowych graczy na ten rynek postrzegane jest jak zagrożenie dla ruchu pociągów. Zupełnie inaczej, niż w pozostałych gałęziach gospodarki, gdzie cieszymy się z każdego nowego dostawcy i podejrzliwie patrzymy wszelkie państwowe monopole.

Prawdziwą konkurencją dla kolei są inne środki transportu

Chyba utożsamianie państwowego przewoźnika z koleją jako taką to nie tylko polski patent? W sąsiednich Niemczech, gdzie na torach jest naprawdę dużo pociągów pasażerskich, widuje się przede wszystkim te należące do państwowej firmy Deutsche Bahn...

- Zgadza się, liberalizacja kolei mało gdzie idzie gładko. Z podobną sytuacją mamy do czynienia z praktycznie we wszystkich dużych krajach europejskich.

Różnica polega na tym, że za naszymi granicami ten proces zaczął się znacznie wcześniej i wiele lekcji tam już odrobiono. Po drugie: kolej jest tam znacznie ważniejszym niż w Polsce elementem systemu transportowego i ma działać sprawnie.

U nas marginalizowano ją przez lata, niespecjalnie licząc, że kiedykolwiek poprawi swą efektywność. W rezultacie nikt z zewnątrz nawet nie myślał o inwestowaniu w tę dziedzinę, a kolejarze chronili swą pozycję, piętrząc bariery wejścia na rynek.

Na Zachodzie szybciej zorientowano się, że kolej jest jedyną realną "alternatywą" dla lawinowego wzrostu motoryzacji. Problem w tym, że firmy kontrolujące branżę nie były specjalnie zainteresowane walką o dodatkowych klientów. I dlatego zaczęto szukać zewnętrznych bodźców zwiększających dynamikę i efektywność. Pojawili się nowi gracze, a wraz z nimi - nowe pomysły na obronę monopolu. W naszym raporcie podajemy całą listę trików wykorzystywanych do blokowania konkurencji.

Zresztą niektóre z nich już pojawiły się w Polsce. Na przykład tłumaczenie, że na linii nie ma przepustowości dla nowych pociągów, proponowanie peryferyjnych dworców czy wydłużanie w nieskończoność procedur administracyjnych...

Szkoda, że właśnie w tym zakresie garściami czerpiemy z zachodnich doświadczeń. Zamiast uczyć się kolejowego pluralizmu, wolimy przerabiać lekcję z sypania piasku w tryby konkurencji.

Gdzie w Europie jest najbardziej zliberalizowany rynek kolejowy?

- W Wielkiej Brytanii, która notuje zresztą najwyższe w historii wzrosty przewozów. A na kontynencie dobrym przykładem są Włochy czy Szwecja.

Niemcy, o których pan wspomniał, są w nieco innej sytuacji. Tu główny przewoźnik ma bardzo silną pozycję, bo oferuje spójną sieć połączeń w skali całego kraju. Przy rozwiniętej sieci osadniczej, dużej liczbie miast i nakładaniu się wielu relacji konkurenci obsługujący pojedyncze linie mają tu znacznie trudniej. Za to nowi przewoźnicy świetnie radzą sobie w regionach, wygrywając przetargi na obsługę linii dotowanych.

Najnowszym, bardzo ciekawym przykładem otwarcia rynku jest Hiszpania. Po tym, jak do obsługi linii dużych prędkości zgłosiło się trzech chętnych, nastąpiła rewolucja. Z miesiąca na miesiąc zaczęły spadać ceny biletów, przybyło połączeń i pasażerów. W rezultacie hiszpański rynek podróży międzymiastowych przypomina bardziej lotnictwo niż kolej! Przewozy mają charakter komercyjny, a przewoźnicy walczą o klientów ceną, jakością i częstotliwością połączeń.

Efekty wprowadzenia konkurencji na kolei są łatwo mierzalne?

- Tak. W opisanych przez nas krajach po otwarciu rynku w biletów spadły o 20-30 proc., a pasażerów przybyło.

W efekcie przychody z danego rynku nie zmalały. Nowi klienci z nawiązką zrekompensowali obniżki i rynek urósł. I co najważniejsze, w żadnym z przypadków kolej narodowa nie zbankrutowała. Wręcz przeciwnie - zwiększyła swoje przewozy.

Czyli argument, że ochrona rynku przed nowymi przewoźnikami to ochrona narodowego przewoźnika, nie jest prawdziwy?

- Nigdzie się nie potwierdził. Co więcej: widać wyraźnie, że pod presją konkurencji dotychczasowi monopoliści stali się zdecydowanie bardziej innowacyjni. Poprawili jakość, obniżyli koszty i dotarli z ofertą do nowych pasażerów.

Bo klient, który zdecyduje się na podróż koleją to zapowiedź korzyści dla wszystkich graczy rynkowych. W jedną stronę można pojechać pociągiem nowego przewoźnika, ale wrócić już z dawnym monopolistą. Prawdziwą konkurencją dla kolei są inne środki transportu, przede wszystkim samochody.

Jedna z grafik umieszczona w państwa raporcie pokazuje, że - mimo spodziewanego wzrostu państwowego dofinansowania PKP Intercity w scenariuszu podstawowym - prognozowany wzrost liczby pasażerów nie zachwyca.

- Tu powiem parę słów w obronie PKP Intercity. Gdy podpisywano kontrakt na dofinansowanie przewozów dalekobieżnych, zakładano, że rynek pogrąży się w stagnacji.

Intercity udowodniło, że można w Polsce wozić znacznie więcej pasażerów niż dotychczas. W niektórych przypadkach przekroczono nawet prognozy ze scenariusza optymistycznego.

Niepokoi natomiast, że w ślad za pasażerami zaczęła rosnąć również dotacja. Nie mam nic przeciwko temu, żeby kolej była solidnie dofinansowywana. Chodzi jednak o to, żeby zagwarantować efektywność tych środków.

Dlatego liczba pasażerów powinna rosnąć szybciej niż dotacja. To po pierwsze... Po drugie: jeżeli zwiększamy finansowanie powinniśmy oczekiwać rozszerzenia siatki połączeń w relacjach o słabszym potencjale przewozowym. Dopłacanie do pociągów tam, gdzie mogłyby na siebie zarobić, jest bez sensu. Zdecydowanie lepiej wykorzystać te pieniądze, wysyłając je do miejscowości, do których dzisiaj dojeżdżają rzadko albo wcale.

Pieniądze, które trafiają na te linie dzisiaj, powinny trafić na podniesienie poziomu usług kolejowych na przykład w Bieszczadach czy na Pomorzu Środkowym. To byłoby realne przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, poprawiające dostępność i szanse rozwojowe tych obszarów.

Oczywiście rozumiem, że dziś dofinansowujemy połączenia między głównymi aglomeracjami, żeby nie kursowały tam jedynie drogie ekspresy. Ale, wracając do początku naszej rozmowy, chciałbym przypomnieć, że po otwarciu rynku ceny biletów wyraźnie spadają. A skoro dostępne będzie - mówiąc symbolicznie - "pendolino w cenie TLK", to nikt nie zostanie z powodów ekonomicznych na peronie.

Ten mechanizm podziałał na 300-kilometrowej trasie Praga-Ostrawa w Czechach, gdzie przeciętna cena biletu - w przeliczeniu na naszą walutę - to kilkadziesiąt złotych. Czyli tyle samo co na pociąg pospieszny na wymienionych przeze mnie wcześniej trasach ze stolicy do Poznania, Gdańska, Krakowa czy Katowic.

Ostatnie umowy z wolnej ręki dla ulubionych przewoźników

Co się zmieni w systemie finansowania transportu kolejowego w Polsce w związku z unijnym IV pakietem kolejowym? Dokumenty unijne mówią, że od 25 grudnia 2023 r. operator powinien być wybierany w przetargu.

- Nic. Bo w Polsce ta data już minęła.

To ciekawe - rozmawiamy w połowie lutego…

- Już wyjaśniam. Nasz kraj w procesie notyfikacji pomocy publicznej dla Przewozów Regionalnych, starając się o zgodę na oddłużenie spółki, zobowiązał się do przyspieszenia o trzy lata wejścia w życie przepisów wprowadzających przetargi na usługi kolejowe. Regulacje IV Pakietu Kolejowego obowiązują u nas od 2020 r. Dlatego na nic już nie czekamy...

A nowych przepisach zapisano, że - poza specjalnymi sytuacjami - nie wolno zlecać przewozów formie innej niż przetarg. Z resztą z większości wyjątków w tym zakresie sami zrezygnowaliśmy. Dzięki temu Komisja Europejska zgodziła się przekazanie ponad 770 mln zł pomocy publicznej dla Przewozów Regionalnych, a my mamy na kolei wolny rynek.

To wszystko oznacza, że umowy zawarte przez marszałków są ostatnimi, które można było powierzyć z wolnej ręki ulubionym przewoźnikom. Te kontrakty przestaną obowiązywać za kilka. I nie ma żadnej gwarancji, że w Małopolsce dalej będą jeździć Koleje Małopolskie a Wielkopolsce - Wielkopolskie. Wszyscy przewoźnicy będą musieli stanąć do przetargu i wygrać go w otwartej, transparentnej procedurze.

A jeśli chodzi o ruch dalekobieżny?

- Intercity ma zawartą z państwem umowę PSC do końca roku 2030; dopłata z tego tytułu w 2023 r. wynosi 1,5 mld, a łącznie z deklaracją premiera - nawet 1,8 mld zł.

Po tej dacie trzeba będzie zorganizować przetarg i wybrać operatora, który obsłuży dotowane połączenia dalekobieżne. Oczywiście może go wygrać Intercity. Myślę zresztą, że ma bardzo duże szanse.

Ale jeśli pojawią się inni oferenci, będzie to motywacja do przeglądu kosztów.

Konkurencję może ograniczać wiele kwestii. Prowadzenie firmy kolejowej wymaga zaplecza technicznego. Problemem mogą być nawet nazwy spółek, mocno związane z regionem, z którego pochodzą.

- To, o czym pan mówi, jest bardzo symptomatyczne. Pokazuje, że organizatorzy przewozów wyobrażają sobie, że tak jak PKP Intercity ma monopol na przewozy ogólnopolskie, tak koleje Małopolskie, Śląskie czy Dolnośląskie do końca swej działalności będą się cieszyć z monopolu na obsługę regionów, w których powstały.

Tymczasem ani nazwa, ani właściciel nie chroni przed konkurencją. Może się okazać, że Koleje Małopolskie wygrają przetarg w Zachodniopomorskiem, a obsługę aglomeracji krakowskiej przejmie inny przewoźnik, który złoży tam lepszą ofertę.

Nie będzie już kolei zakotwiczonych w poszczególnych regionach - tak, jak nie ma już dawnego banku wielkopolskiego, gdańskiego czy zachodniego.

Rynek to licencjonowani przewoźnicy - muszą przygotować atrakcyjną ofertę, którą wybierze nie tylko marszałek województwa, ale również jego skarbnik, pilnujący efektywnego wydawania środków publicznych.

A zaplecze techniczne?

- IV Pakiet Kolejowy przewiduje gwarancję dostępu do kluczowych zasobów. Liberalizacja rynku nie może być zależna od decyzji danych monopolistów.

Dlatego - zgodnie z prawem unijnym - obiekty infrastruktury usługowej są dostępne na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych. Podobne gwarancje dotyczą taboru, który też nie powinien zakłócać konkurencji.

Z analizy udostępnionej ostatnio przez Centralny Port Komunikacyjny wynika, że uruchomienie Kolei Dużych Prędkości może spowodować pojawienie się na polskich torach nowych, w tym także zagranicznych przewoźników.

- Od jakiegoś czasu ze zdziwieniem obserwuję dyskusję o tym, kto będzie obsługiwał linie prowadzące do CPK... Systemy Kolei Dużych Prędkości mają charakter komercyjny i nie prowadzi się tam przewozów służby publicznej.

Jeśli CPK wybuduje i odda do eksploatacji infrastrukturę, będzie ona dostępna dla każdego zainteresowanego. Dokładnie tak samo jak parking czy postój taksówek przed terminalem.

Monopol oznacza, że tracą podatnicy, pasażerowie i przewoźnicy

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl