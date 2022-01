Pensje kierowców czeka rewolucja. Zmiany są uchwalane na ostatnią chwilę

Za trzy tygodnie polskie firmy transportu drogowego czeka rewolucja zrównująca płace polskich kierowców z zachodnimi. Tymczasem wiele spraw jest jeszcze niegotowych. Polski parlament dopiero uchwala przepisy, nie działa unijny portal, który ma agregować informacje, a sama branża nie do końca wierzy, że zmiana nadejdzie. Ale odwrotu nie ma. Nic już nie będzie, tak jak było.

Pensja na przykładzie

Zanim system odpali

Nie tylko płace. Inne nowe przepisy w lutym

- Rządzący zrozumieli, że stawia to branżę w gorszej sytuacji niż sytuacja firm zachodnich. Musieli się tym zająć. Inna rzecz, czy zdążą przed 2 lutego, skoro ustawa jest jeszcze w parlamencie - pyta Kamil Wolański.Najprościej było zlikwidować ustawowo podróże służbowe w transporcie międzynarodowym, skoro diety i „noclegi” nie mogą być zaliczane do pensji. Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny jeszcze w 2016 r. wypowiedział się, że kierowca pracujący w transporcie międzynarodowym nie przebywa de facto w podróży służbowej, która z natury ma charakter incydentalny.- W pierwszej wersji ustawy zapisano, że po likwidacji podróży służbowych opodatkowaniu i ozusowaniu podlegałby cała kwota burtto pensji kierowcy. To dla pracodawców oznaczało wzrost kosztów średnio o 40 proc. Rząd oszacował, że zmiana ta da rocznie 14 mld zł więcej do budżetu państwa. Skąd by się miały wziąć te pieniądze? Z kieszeni przewoźników, w ostateczności konsumentów - mówi szef Działu Ekspertów firmy Inelo. - Na szczęście, przedstawicielom branży, którym przedstawiliśmy nasze szacunki, udało się przekonać Ministerstwo Infrastruktury, żeby kierowca pracujący za granicą mógł korzystać z ulg dotyczących pracowników delegowanych. W efekcie, będzie można część jego wynagrodzenia przewidzianą do ozusowania i opodatkowania pomniejszyć o wartość diet, które by dostał pracując poza Polską.Czytaj także: Przewoźnicy ratują się w sprawie pensji pracowników. Uzyskali korzystną zmianę Jak obliczyć wynagrodzenie kierowcy pracującego zagranicą? Kamil Wolański podaje następujący przykład.Kierowca świadczy przewozy przez na 20 dni na terenie Niemiec. Zarabia w tym czasie 10 000 zł brutto. Wysokość diety obowiązującą w Niemczech tj. 49 euro mnożymy przez 20, daje nam 980 euro razy kurs w Polsce, 4,7 zł, daje nam to około 4600 zł. Ustalając podstawę ozusowania do kwoty brutto 10 000 zł odejmujemy 4600 zł. Otrzymujemy 5400 zł brutto. Jest jednak haczyk. Kwota w przypadku składek ZUS nie może być niższa niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w danym roku (jeśli kierowca wypracował więcej). W 2022 to 5922 zł. Czyli tak czy inaczej ZUS trzeba płacić co najmniej od niej, niezależnie od wartości diet „wypracowanych” przez kierowcę. Z podatkiem jest nieco inaczej. Nie ma tu limitu dolnego, a przychód podlegający opodatkowaniu można pomniejszyć tylko o 30 proc. wartości „wypracowanych” diet zagranicznych.Nowością będzie obowiązek rejestrowania przez kierowcę każdego przekroczenia granicy. Ma to umożliwić skuteczną kontrolę wynagrodzenia zagranicznego. Co kraj to przecież inna pensja. Niestety, nie ma możliwości, aby w trakcie jazdy wprowadzić w tachografach cyfrowych symbol kraju. Tysiące samochodów, które każdej minuty w swobodny sposób przekraczają granice państw w UE, będzie musiało znaleźć miejsce na postój. Może to spowodować duży bałagan na drogach.Będzie też jeden system zgłoszeniowy delegowania w całej Europie w sektorze transportowym IMI (Internal Market Information). Każdy przewoźnik ma zarejestrować w nim swoje przedsiębiorstwo, wszystkich kierowców, wszystkie pojazdy. Każde zgłoszenie będzie miało indywidualny kod QR. Wystarczy, że kierowca pokaże go wyposażonemu w czytnik inspektorowi przez szybę.Problem w tym, że na trzy tygodnie przed startem systemu IMI na razie nie działa. Ma się to stać lada moment.- Środowisko szkoleniowe nowego systemu zostało udostępnione w ostatnich dniach. Liczymy, że w drugiej połowie stycznia portal będzie już dostępny dla wszystkich. Jako że jest Inelo w Grupie Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Delegowania Kierowców, mamy te informacje z pierwszej ręki i będziemy mogli niezwłocznie przystąpić do szkoleń przewoźników - zapewnia Kamil Wolański.Generalnie bez narzędzi cyfrowych zmiana organizacji transportu drogowego w Europie spaliłaby na panewce. Na jakie rozwiązania cyfrowe mogą liczyć przewoźnicy?- Możemy wyróżnić kilka obszarów, w których przewoźnicy mogą liczyć na wsparcie narzędziami cyfrowymi opracowanymi przez Inelo. Stawiamy na kompleksowość i nie sposób wymienić tutaj wszystkich funkcji i korzyści. Jedno narzędzie to system lokalizacji GPS i monitoringu pojazdów. Kolejne zbierze i przeanalizuje informacje o rodzaju przewozów, ładunkach, rozładunkach, trasie przejazdu i kosztach. Następne przetworzy to na płacę krajową i zagraniczną dla kierowcy, optymalizując ją o wypłacone polskie składniki oraz umożliwi dodatkowo raportowanie do służb kontrolnych, ZUS i organów podatkowych - mówi Kamil Wolański.Sprawę komplikuje np. to, że do oprogramowania trzeba wprowadzić aktualne dane o wysokości płac kierowców w poszczególnych krajach. Na trzy tygodnie przed startem „nowych rozliczeń” żaden z krajów członkowskich ich nie podał. Niestety, brak jasnych informacji nie zwalnia przewoźników, polskich i w ogóle europejskich, od wypłacania pensji wyliczonych po nowemu. I to pod groźbą kary finansowej.Kamil Wolański zapewnia, że na 2 lutego wszystkie niezbędne narzędzia cyfrowe będą gotowe. Co ciekawe, mająca siedzibę w Bielsku-Białej firma Inelo jest liderem w produkcji narzędzi dla służb kontrolnych na rynku europejskim. Dostarcza zarówno oprogramowanie jak i urządzenia do analizy czasu pracy kierowców i wykrywania manipulacji. Obecnie program jest wykorzystywany przez 42 służb kontrolnych w 23 krajach.Firmy przewozowe czekają też inne zmiany. Przede wszystkim zostanie wprowadzone nowe ograniczenie operacji kabotażowych. Teraz można wykonać trzy kabotaże w ciągu siedmiu dni oddzielone jednym wjazdem z transportem międzynarodowym. Od 21 lutego dodatkowo po ostatnim kabotażu przewoźnik nie będzie mógł przez cztery dni wykonywać danym samochodem nowych operacji kabotażowych. To tzw. cooling off.Tego samego dnia wchodzi także w życie obowiązek powrotu pojazdu do bazy co najmniej raz na osiem tygodni. Dziś wiele samochodów należących do polskich przedsiębiorców albo z zagranicznym kapitałem, ale zarejestrowanych w Polsce, prawie nie pojawia się w naszym kraju, gdyż nie ma takiej potrzeby. Powroty następują ewentualnie na lawetach, gdy trzeba przejść przegląd i przedłużyć ważność dowód rejestracyjny.Powszechnie uważa się, że wracające do Polski samochody będą „woziły powietrze”.- To rzeczywiście problem. Nijak ma się to do europejskiego zielonego ładu. Przyprowadzanie ciągnika do kraju tylko po to, żeby w tachografie wbić symbol PL nie ma logicznego i ekonomicznego sensu. Komisja Europejska miała się tym zająć, rozparzyć ten przepis pod kątem środowiskowym, ale nic się na razie nie dzieje. Podejrzewam, że w praktyce żaden z unijnych krajów nie będzie się finalnie garnął do egzekwowania tego przepisu - ocenia przedstawiciel Inelo.- Moim zdaniem, wiele krajów na zachodzie Europy nie przemyślało, jak ograniczenie aktywności firm ze wschodu Unii wpłynie na ich gospodarki. Przecież nie jest tak, że niemieckie firmy transportowe stoją, a nasze uwijają się na ich rynku. Pracę mają wszyscy, a kierowców brakuje. Ustawowe ograniczenie podaży usług transportowych spowoduje tylko, że nie będzie miał kto przewozić ładunków. Dobitnie pokazał to przykład Wielkiej Brytanii, która w obliczu kryzysu zniosła ograniczenia kabotażowe - dodaje.Inelo organizując szkolenia dotyczące wyliczania pensji po nowemu ma kontakt z branżą. Zdaniem Kamila Wolańskiego, świadomość zmian jest w niej na razie bardzo niska.- Trochę się nie dziwię przedsiębiorcom. Sprawa pakietu mobilności ciągnie się latami. Nagłówki w mediach a to alarmowały: koniec polskiego transportu drogowego, a to ogłaszały sukces, by potem znowu wieszczyć apokalipsę. Przewoźnicy dowiadywali się, że już z trzy razy powinni byli już pójść z torbami, a oni nadal działali. To osłabiło ich czujność. Wielu z nich powtarza: coś tam zmieniają w przepisach, ale ja dalej będę robił po swojemu. Obawiam się, że wielu z nich nie rozumie, jaką zmianę niesie nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców. Tak jak było, już nie będzie. Pytanie, jak zostaną o tym poinformowani. Czy dopiero jakąś kontrolą skarbową? Czy zaczną od nich odchodzić kierowcy, gdy zobaczą, że ich koledzy w innych firmach zarabiają więcej, lepiej wychodzą na L4, lepiej za urlopach? Moim zdaniem, nieunikniona jest migracja kierowców z firm małych do dużych, które są lub będą lepiej przygotowane do zmian. Konsolidacja jest już zresztą widoczna na rynku. Najwięksi w ostatnich latach urośli, niektórzy nawet dwukrotnie. To oni będą finalnie rozdawać karty. W krótkim terminie czyha na nich jednak zagrożenie - ocenia.Dlaczego? Nie ma szans, żeby od razu od 2 lutego stawki transportowe poszły w górę np. o 10 proc. równoważąc nowe koszty. Mniejsi przewoźnicy nie końca wierzący w realność zmian będą przez jakiś czas proponowali dotychczasowe ceny transportu. Rynek znajdzie się w stanie pewnej bezwładności. Najwięksi, najbardziej świadomi koszty zmiany poniosą od razu, a pozostali dopiero później z ewentualnym wyrównaniem. W ciągu kilku miesięcy zapewne wszystko się jednak wyreguluje i nowe stawki się upowszechnią.Czytaj także: Pakiet za pakiet. Branża transportowa apeluje do rządu o wsparcie