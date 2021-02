Pesa dostarczy pociągi dla Českich Drah za nawet 2,5 mld zł

Firmy Pesa i Českie Drahy podpisały dzisiaj kontrakt ramowy na dostawę do 160 spalinowych zespołów trakcyjnych o wartości 2,5 mld złotych oraz umowę potwierdzającą zamówienie pierwszych 33 pojazdów za ponad 514 mln zł. Bydgoska firma dostarczy dla narodowego czeskiego przewoźnika spalinowe pojazdy nowej generacji przeznaczone do ruchu regionalnego, podobne do pociągów Link eksploatowanych przez CD, znanych pasażerom pod nazwą RegioShark.

Cieszę się, że otwieramy kolejny rozdział w relacjach CD i Pesa, zwłaszcza, że za nami lata dobrej współpracy - powiedział Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy.

Od 2014 roku w Czechach z powodzeniem jeździ 31 Regio Sharków (Link z serii „844”).

Nowe pociągi z Polski od 2023 roku będą stopniowo wprowadzane do eksploatacji w regionach środkowoczeskim, pardubickim, południowoczeskim, wysoczyńskim i w Pradze.