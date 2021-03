Pesa dostarczy pociągi na Dolny Śląsk

Koleje Dolnośląskie zdecydowały się na skorzystanie z przysługującego im prawa opcji i zamówiły kolejnych osiem pociągów Elf2. Dzięki decyzji na Dolny Śląsk trafi w sumie trzynaście nowych, pięcioczłonowych składów z Pesa Bydgoszcz. Pierwsze wyjadą na trasy w 2022 roku.

47 sprzedanych składów

Wybrany przez Koleje Dolnośląskie model Elf2 należy do najnowszej generacji pociągów elektrycznych zaprojektowanych przez Pesa Bydgoszcz. Składy mogą rozwijać prędkość maksymalną sięgająca 160 km/h.Do tej pory Pesa dostarczyła przewoźnikom kolejowym w Polsce i za granicą 47 składów Elf2.Nowe pociągi posiadają 250 miejsc siedzących. W sumie będą mogły zabrać na pokład ponad 550 pasażerów.Elfy2 będą wyposażone w klimatyzację, WiFi, miejsce do przewozu rowerów, dwa miejsca dla wózków osób niepełnosprawnych, miejsce na większe bagaże oraz monitoring. Dodatkowo producent będzie zobowiązany do serwisowania pociągów do poziomu P3.2.Pesa dostarczyła do tej pory 47 elektrycznych zespołów trakcyjnych Elf2 . Podróżują nimi pasażerowie Polregio, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Kolei Podkarpackich, trwa produkcja tych pojazdów dla Kolei Małopolskich i Kolei Dolnośląskich.