Pesa dostarczyła 10 tramwajów do Rumunii

Pesa Bydgoszcz dostarczyła do miasta Krajowa w Rumunii 10 z 17 zamówionych tramwajów Twist, a pierwsze z przekazanej partii pojazdów już przewożą pasażerów - poinformował w piątek dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji fabryki Maciej Grześkowiak.

Umowa zawarta 17 lipca 2021 r. zakładała dostawę wszystkich pojazdów w ciągu 22 miesięcy. Tramwaj Pesa Twist uzyskał homologację i tzw. dopuszczenie techniczne rumuńskiej agencji AFER. Pierwszy tramwaj dotarł do odbiorcy 1 grudnia 2022 r., a dotychczas przekazanych zostało 10 pojazdów. Pierwsze tramwaje w czwartek zaczęły wozić pasażerów.

"Wszystkie dostarczone tramwaje pozytywnie przeszły testy 500 km na lokalnej infrastrukturze, zakończyliśmy szkolenia motorniczych, co oznacza, że nasze nowe Twisty mogą już rozpocząć jazdy z pasażerami. Produkcja kolejnych tramwajów trwa, więc nasz kontrakt zostanie zrealizowany terminowo" - powiedziała, cytowana w komunikacie, przedstawicielka Pesy na rynku rumuńskim Hanna Wiśniewska-Sibru.

Dostarczane do Krajowy Twisty to tramwaje nowej generacji, które są jednym z punktów wyjścia dla projektowanej przez Pesę rodziny pojazdów o roboczej nazwie Tram.eu. Przekazane pojazdy to tramwaje jednokierunkowe, o długości 27 m, z 58 miejscami siedzącymi i przestrzenią dla niepełnosprawnych, wyposażone w systemy diagnostyczne, klimatyzację, Wi-Fi i gniazda USB.

Tramwaje Pesy jeżdżą również w rumuńskich miastach Jassy i Kluż. Bydgoska spółka wygrała przetargi i produkuje tramwaje dla kolejnych miast: Sofii, Tallina, Wrocławia i Bydgoszczy.

"Chcemy wzmacniać naszą obecność na rynku rumuńskim. Stąd oferty w kolejnych przetargach, a co dla nas równie ważne dialog i współpraca z rumuńskimi partnerami. Właśnie dlatego prowadzimy między innymi rozmowy z Kolejami Rumuńskimi o utworzeniu wspólnego centrum utrzymania nowych pojazdów, czy konsultacje z podmiotami zainteresowanymi doświadczeniami w implementacji technologii wodorowych na kolei" - podkreślił, cytowany prezes Pesy, Krzysztof Zdziarski.

