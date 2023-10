PESA produkuje tabor na światowym poziomie

PESA to największe zakłady produkujące tabor kolejowy w Polsce i to absolutnie światowym poziomie. Śmiało mogę powiedzieć, że to jest w tej chwili nasza duma - mówił w środę w Bydgoszczy prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda w środę odwiedził zakłady PESA Bydgoszcz; w czasie konferencji podkreślił, że cieszy go fakt, iż mamy w Polsce firmę, która dynamicznie się rozwija "produkując rzeczywiście na absolutnie światowym poziomie". "To jest top" - podkreślił prezydent.

"Produkują tak niezwykle nowoczesny tabor kolejowy. PESA to są największe zakłady produkujące tabor kolejowy w Polsce, a zarazem najnowocześniejszy. Rzeczywiście śmiało mogę powiedzieć, że to jest w tej chwili nasza duma" - powiedział Duda.

Prezydent zaznaczył, że PESA produkuje coraz więcej pociągów i tramwajów na eksport, co jest ważne i wskazuje na jej rozwój. "PESA wyprodukowała ponad 1600 pociągów, z czego 1000 na potrzeby krajowe, 600 jeździ już po szynach Europy" - powiedział prezydent. Dodał, że firma dynamicznie zwiększa sprzedaż w rejonie Trójmorza.

"Bardzo serdecznie gratuluję naprawdę tych wspaniałych, świetnych, niezwykle nowoczesnych, pięknie wyglądających i pięknie wykonanych pojazdów ale przede wszystkim gratuluje rozwoju i cieszę się ogromnie, że mamy w Polsce taką firmę" - powiedział prezydent Duda.