Pesa z dużym kontraktem na naprawę wagonów PKP Intercity

Podczas międzynarodowych targów kolejowych InnoTrans w Berlinie PKP Intercity podpisało umowę z Pesą Bydgoszcz na naprawę 59 wagonów serii 152A i 154A. Bydgoska spółka za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma 376 mln zł brutto.

Po wykonaniu naprawy wagony będą przystosowane do prędkości 200 km/godz. Zaoferują liczne udogodnienia dla pasażerów, takie jak: WI-FI, indywidualne oświetlenie, nową klimatyzację.

Podpisana w Berlinie umowa to kolejny przykład udanej współpracy Pesy z PKP Intercity. Bydgoska spółka w ostatnich latach realizowała dla tego przewoźnika pasażerskiego kilka dużych kontraktów.

Prace zostaną podzielone na dwa etapy. W pierwszym z nich zostanie wykonana naprawa na 5. poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych 24 wagonów osobowych typu 152A i 35 wagonów 154A. Podczas drugiego etapu, po 18 miesiącach eksploatacji, wagony przejdą przegląd na 3. poziomie utrzymania.

Wyremontowane pojazdy kolejowe będą służyć pasażerom w całej Polsce

- Bardzo sprawnie realizujemy naszą strategię taborową. Z planowanych na lata 2017-2023 wydatków w wysokości 7 mld zł zakontraktowaliśmy już ponad 6,4 mld zł. W 99 proc. to są umowy z polskimi producentami, z czego bardzo się cieszymy. W 2030 roku chcemy wejść na poziom 88 mln pasażerów rocznie, w czym pomogą nam takie inwestycje, jak ta realizowana we współpracy z bydgoską spółką. Wyremontowane pojazdy będą służyć pasażerom w całej Polsce - mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Po wykonaniu naprawy wagony będą przystosowane do prędkości 200 km/godz. Zaoferują liczne udogodnienia dla pasażerów, takie jak: WI-FI, indywidualne oświetlenie, nową klimatyzację, dynamiczny system informacji prezentowany na tablicach świetlnych czy nowe drzwi odskokowo- przesuwne. Umowa ma zostać zrealizowana do 2026 roku, a pierwsze wagony z kontaktu zostaną odebrane po 250 dniach od momentu przekazania ich do Pesy.

- Bardzo nas cieszy, że PESA Bydgoszcz może rozszerzyć współpracę z PKP Intercity, realizując kolejny już kontrakt. Pokazuje to zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez narodowego przewoźnika. Dzięki temu możemy dołożyć własną cegiełkę do powrotu polskiej kolei na dobre tory - dodał Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz.

Udana współpraca PKP Intercity z Pesą Bydgoszcz, umowy na setki milionów

Jak wskazuje komunikat prasowy, podpisana umowa to kolejny przykład udanej współpracy bydgoskiego producenta z PKP Intercity. Narodowy przewoźnik odebrał już od Pesy 110 zmodernizowanych wagonów typu 111A-20, które przechodziły modernizację wraz z naprawą na piątym poziomie utrzymania. Do parku taborowego spółki dołączy jeszcze 15 takich pojazdów. Zakończenie ich odbiorów, zgodnie z zapisami umowy, planowane jest w drugim kwartale 2023 roku, a wartość całego kontraktu wynosi 540,4 mln zł brutto.

W bydgoskich zakładach modernizowane są również składy ED74. Do tej pory spółka odebrała 7 z 14 pojazdów. Wartość całego zamówienia wynosi 275 mln zł brutto, a ostatni zmodernizowany pojazd trafi do PKP Intercity w 2023 roku. Pod koniec 2020 roku PKP Intercity odebrało ostatnie ze 125 wagonów, które dla przewoźnika zmodernizowała Pesa. Tym samym zrealizowana została warta blisko 470 mln zł brutto umowa. Z nowoczesnych wagonów korzystają pasażerowie w całej Polsce. Podobnie jak z 60 wielofunkcyjnych wagonów Combo. Ten kontrakt (wspólny z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim) był wart 310 mln zł brutto.

