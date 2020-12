Pesa zmodernizuje wagony dla PKP Intercity

PKP Intercity podpisało we wtorek umowę z bydgoską Pesą na modernizację 125 wagonów. Wartość projektu to 540 mln zł. Łączna wartość umów w ramach największego w historii programu inwestycyjnego PKP Intercity sięga już 5 mld zł.

Zespół Prasowy PKP Intercity S.A. poinformował we wtorek o podpisaniu umowy w tej sprawie. W komunikacie przypomniano, że kilkanaście dni temu przewoźnik odebrał 125 unowocześnionych wagonów od Pesy, a kolejnych 125 będzie zmodernizowanych w ramach nowego kontraktu.

"Przedmiotem umowy z Konsorcjum Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego +Mińsk Mazowiecki+ S.A. oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. jest wykonanie naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 125 wagonów typu 111A i 141A oraz ich późniejszych przeglądów technicznych na trzecim poziomie utrzymania. Wartość całego zamówienia to 540,4 mln zł brutto. Zmodernizowane wagony mają trafić do przewoźnika w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy, a pierwszy pojazd już po 300 dniach" - poinformowano.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślił, że "inwestycje PKP Intercity idą pełną parą mimo ograniczeń, jakie dotykają nas wszystkich". "W MAP zachęcamy spółki Skarbu Państwa do współpracy z polskimi firmami, oczywiście w ramach rachunku ekonomicznego i z zachowaniem najwyższej jakości. Dziś kolejny raz przekonujemy się, że kapitał ma narodowość" - wskazał Małecki.

Po modernizacji pojazdy będą bezprzedziałowe, drugiej klasy, wyposażone m.in. w klimatyzację, fotele z indywidualnym dostępem do gniazd elektrycznych oraz gniazd USB, a także dostępem do bezprzewodowego internetu. "Modernizacja obejmie również instalację nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej oraz oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne w alfabecie Braille'a" - napisano w komunikacie.

w komunikacie podkreślono, że modernizacja 125 wagonów "to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki". "Warty 7 mld zł program +PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji+ zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Po zakończeniu programu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany, w 94 proc. pociągów będzie dostępna klimatyzacja, a w co najmniej 77 proc. bezprzewodowy internet" - czytamy.

Dodano, że spółka zakontraktowała istotną część tego programu. Wartość dotychczas realizowanych inwestycji w ramach największej w historii PKP Intercity strategii taborowej wzrosła do ponad 5 mld zł brutto - wskazano w komunikacie.