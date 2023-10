PGE Energetyka Kolejowa zmodernizuje sieć trakcyjną Kolei Mazowieckich

PGE Energetyka Kolejowa podpisała umowę z Kolejami Mazowieckimi na modernizację sieci trakcyjnej na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Tłuszcz. Prace wartości 2,3 mln zł netto mają się zakończyć jeszcze w 2023 r. - poinformowała w piątek PGE EK.

Umowa przewiduje m.in. przebudowę sieci trakcyjnej, montaż fundamentów i konstrukcji, wymianę przewodów jezdnych i lin nośnych, izolatorów sekcyjnych i osprzętu.

Sekcja w Tłuszczu jest drugą pod względem powierzchni sekcją Kolei Mazowieckich, stacjonuje tam ok. 70 pojazdów szynowych. Jest wyposażona w nowoczesny system antyoblodzeniowy i jedną z najnowocześniejszych myjni w Europie.

"Naszym celem jest transformacja energetyczna kolei, a każde działanie modernizacyjne przekłada się docelowo na wyższy standard podróżowania pasażerów oraz pomaga chronić środowisko" - powiedział prezes PGE Energetyka Kolejowa Sylwester Szczensnowicz, cytowany w komunikacie spółki.

Należąca do Grupy PGE spółka PGE Energetyka Kolejowa jest jedynym dystrybutorem energii elektrycznej na potrzeby kolejowej sieci trakcyjnej i odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całego krajowego zużycia energii elektrycznej. Ma ok. 21,5 tys. km linii energetycznych, sześć centrów sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 54 tys. inteligentnych liczników, 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6213 stacji energetycznych oraz 79 pociągów sieciowych.