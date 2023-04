Pięć nowych krajów w siatce połączeń polskiego FlixBusa

FlixBus w Polsce zaprezentował nową siatkę połączeń. Jest w niej pięć nowych krajów. To Luksemburg, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja. W sumie w szczycie sezonu dostępnych będzie ponad 130 połączeń krajowych i zagranicznych, 15 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Rok temu uruchomiliśmy więcej połączeń niż przed pandemią, a dziś oferta FlixBusa jest jeszcze większa niż w 2022 roku. Obserwujemy stale rosnący ruch i zainteresowanie podróżowaniem po Polsce i Europie. Nie jest to już tylko chwilowy trend po pandemiczny, a stała tendencja, dlatego nieustannie rozbudowujemy siatkę połączeń. Naszym celem jest zaspokoić zapotrzebowanie i zapewnić łatwy sposób na podróżowanie dostępny dla każdego - mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

- W tym roku w szczytowym momencie sezonu liniami FlixBusa z Polski będzie można dotrzeć do 20 krajów Europy oraz do ponad 450 miast w Polsce i za granicą bez żadnej przesiadki - dodaje.

190 miast w Polsce i ponad 260 za granicą na trasie FlixBusa

Jak podaje komunikat firmy, w ofercie pojawiły się połączenia do 80 nowych miast i pięć nowych krajów.

Polskie miasta, które dołączyły do siatki to m.in. Giżycko, Mrągowo, Mikoszewo czy Węgorzewo. Łącznie w szczycie sezonu FlixBus dojedzie do ponad 190 miast w Polsce i ponad 260 za granicą. Z końcem kwietnia startują nowe połączenia międzynarodowe do państw, które po raz pierwszy dostępne są bezpośrednio z Polski. FlixBus od 27 kwietnia będzie jeździł także do Luksemburga, Szwecji, Słowenii, Rumunii i Szwajcarii, dzięki czemu bez żadnej przesiadki będzie można dotrzeć m.in. do Bukaresztu, Lubljany, Malmö i Zurychu.

FlixBus oferuje również połączenia z Polski do krajów bałtyckich, które w sezonie letnim będą kursować codziennie na każdej z dziewięciu linii do Litwy, Łotwy i Estonii. Zielone autobusy zatrzymują się m.in. w Druskiennikach, Kownie, Parnawie, Rydze, Tallinnie czy Wilnie.

Ponadto, FlixBus stale rozwija swoją siatkę połączeń do Ukrainy. Ze wschodniej granicy do krajów Europy kursuje aż 20 linii, na których kierowcy wykonują niemal 900 kursów miesięcznie. W Ukrainie FlixBus jeździ do 21 miast, m.in. do Lwowa, Kijowa, Żytomierza, Odessy czy Humania.

W autobusową podróż można zabrać ze sobą rower

Od 1 marca w podróż FlixBusem można zabrać ze sobą również rower. Autobusy FlixBusa są wyposażone w specjalne bagażniki rowerowe zamontowane na tyle pojazdów. W przypadku, gdy dana trasa nie jest obsługiwana przez autobus z bagażnikiem, aby móc przewieźć rower należy w momencie dokonywania rezerwacji dokupić bagaż specjalny. Wtedy transport roweru odbędzie się w luku bagażowym w specjalnym pokrowcu.

