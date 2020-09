Pieniądze na wsparcie lotnisk czekają tylko na zatwierdzenie KE

Pieniądze na wsparcie lotnisk są przygotowane, rozporządzenie jest gotowe, dzień po zakończeniu jego notyfikacji w KE, środki będą mogły być uruchomione - zapewnił w czwartek na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Horała w czwartek był pytany przez dziennikarzy o sprawę problemów z finansowaniem szczecińskiego lotniska w Goleniowie.

Media informowały z końcem stycznia, że zarząd województwa zachodniopomorskiego wstrzymał finansowanie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów do czasu wpłynięcia środków obiecanych przez rząd. Port wpadł w finansowe problemy przez koronawirusa. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz informował, że lotnisku grozi bankructwo.

Kilka dni temu media informowały, że samorząd województwa zachodniopomorskiego zdecydował się jednak przeznaczyć 1,5 mln zł na dokapitalizowanie lotniska w Goleniowie. Ta kwota ma być przekazana do końca września. Władze samorządowe oczekują teraz pomocy ze strony PPL.

"Co do samego lotniska Szczecin-Goleniów pan Geblewicz odnosi się do dotychczas przyjętego mechanizmu dotacji dla lotnisk, który faktycznie nie został uruchomiony, ponieważ znajduje się w procedurze notyfikacyjnej w KE. To jest już poza nami (ministerstwem - red.), więc pan marszałek może swoje pretensje skierować do KE, że jeszcze nie wydała decyzji, że to nie jest niedozwolona pomoc publiczna" - powiedział Horała.

Chodzi o rozporządzenie ws. sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska.

"Jak będzie decyzja - pieniądze są przygotowane, rozporządzenie jest gotowe - to możemy następnego dnia wypłacać pieniądze" - zapewnił wiceminister.

Przedstawiciel MI zaprzeczył informacjom, jakoby lotnisko pod Szczecinem nie otrzymało pomocy od rządu. Wskazał, że każda firma mogła skorzystać z mechanizmów obecnych w tarczach antykryzysowych i z tego co wie, z takiej pomocy port lotniczy skorzystał.

"Pan Geblewicz wie, że zawarta została umowa między sejmikiem zachodniopomorskim, Szczecinem i PPL zakłada, PPL zamierza dokapitalizować (lotnisko - red.) niebagatelną kwotą 108 mln zł, co umożliwi inwestycje, ale tak duża inwestycja państwowego przedsiębiorstwa wymaga notyfikacji w KE" - podkreślił.

Dodał, że umowa zakładała, iż miasto Szczecin oraz województwo zachodniopomorskie przez czas notyfikacji będzie co miesiąc w zapewniać bieżące finansowanie lotniska "pewną kwotą". Wiceminister dodał, że ma nadzieję, iż słowa marszałka województwa zachodniopomorskiego są próbą wycofania się z umowy i zobowiązań.