Pierwsze Flirty Kolei Mazowieckich pojadą do naprawy. Jej kosz to ponad 101 mln zł

Stadler Service Polska przeprowadzi naprawy i modernizację 10 pojazdów Flirt wykorzystywanych przez Koleje Mazowieckie. Wartość kontraktu to ponad 101 mln zł brutto.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pierwsze pojazdy typu Flirt zostały wdrożone do eksploatacji przez Koleje Mazowieckie w połowie 2008 r.

Obecnie firma ma w parku taborowym 319 pojazdów różnych typów. Większość to pojazdy nowe oraz poddane modernizacji w różnym zakresie.

Na bazie tego kontraktu z Kolejami Mazowieckimi z 2006 roku szwajcarski producent Stadler podjął decyzję o wybudowaniu zakładu produkcyjnego w Siedlcach.

Koleje Mazowieckie i Stadler Service Polska podpisały umowę na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 dla 10 sztuk pojazdów ER75 Flirt wraz z modernizacją. Naprawy zostaną przeprowadzone do końca 2024 roku.

- W 2006 r. zostały podpisane, pierwsze w Polsce, umowy z firmą Stadler przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Samorząd Województwa Śląskiego. Łącznie zostało zamówionych 14 szt. pojazdów ER75 Flirt, w tym 10 z nich dla Kolei Mazowieckich. Na bazie tego kontraktu szwajcarski producent podjął decyzję o wybudowaniu zakładu produkcyjnego w Siedlcach. Obecnie są w nim m.in. produkowane na nasze zamówienie najnowsze pojazdy tego typu, czyli ezt ER160 Flirt3. Moim zdaniem to najlepszy dowód na to, że ta wieloletnia współpraca jest korzystna zarówno dla producenta, jak i przewoźnika – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Stan taboru jest bardzo ważny dla funkcjonowania przewoźników

Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich, podkreśla, że zarówno inwestycje w nowe pojazdy, jak też utrzymanie i modernizowanie posiadanego taboru, są bardzo ważne dla funkcjonowania kolejowej spółki przewozowej.

- EZT ER75 Flirt były pierwszymi nowoczesnymi pojazdami zakupionymi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla naszej spółki. Pierwsze z nich zostały wdrożone do eksploatacji w połowie 2008 r. Obecnie w parku taborowym mamy 319 pojazdów różnych typów. Większość to pojazdy nowe oraz poddane modernizacji w różnym zakresie. Niedawno odebraliśmy 46. i 47. ezt ER160 Flirt3. Oprócz inwestycji taborowych dbamy także o zaplecza techniczne, w których wykonywane są niezbędne prace związane z bieżącym utrzymaniem pojazdów – mówi Czesław Sulima.

Oprócz koniecznych napraw zostaną przeprowadzone także modernizacje

Naprawy w poziomie utrzymania P5 obejmą m.in. szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego podzespołów i zespołów, połączone z ich częściowym demontażem z pojazdów oraz wymianą, a także poprawki malarskie uszkodzonych powierzchni, czy usuwanie wad mechanicznych pudeł pojazdów. Zostaną także przeprowadzone prace modernizacyjne, których celem jest poprawa właściwości ezt, a także dostosowanie do aktualnych wymagań dla tego typu taboru. Wartość napraw to ponad 101 mln zł brutto.

- Od początku eksploatacji pojazdów Flirt dostarczonych w ramach zamówienia z 2006 roku Stadler prowadzi ich utrzymanie i serwis. Model współpracy producenta z przewoźnikiem, w ramach którego to producent serwisuje i modernizuje dostarczone pojazdy to gwarancja, że zostaną one właściwie przygotowane do dalszej eksploatacji – powiedział Marcin Polit, dyrektor zarządzający Stadler Service Polska.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl