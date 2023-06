Pierwszy globalny przewoźnik autobusowy zapowiada odejście od diesla

Flix opublikował swój pierwszy raport ESG. Znana z przewozów autobusowych firma zobowiązała się do zapewnienia zeroemisyjnych podróży w Europie do 2040 r. Flix pracuje nad technologią, która na to pozwoli, ale na razie trudno powiedzieć, co zastąpi diesla.

Flix to pierwsza globalna firma oferująca transport autobusowy, ale także kolejowy. Jest obecna w większości państw Europy, a także w Ameryce Północnej i Południowej. Niedługo poszerzy również swoją działalność w Azji, ponieważ ogłosiła swoje plany wejścia na rynek w Indiach w 2024 roku.

Jak zwraca uwagę komunikat prasowy, opublikowany właśnie raport ESG wyznacza decydujące kamienie milowe w rozwoju Flixa.

- Z dumą opublikowaliśmy nasz pierwszy dobrowolny raport ESG, który pomoże nam realizować wizję dostarczania ekologicznych i cenowo przystępnych podróży z większą transparentnością. Tym samym wdrażamy procesy doskonalenia, zobowiązując się do cyklicznego raportowania wyznaczonych w ramach raportu ESG miar i wskaźników efektywności - powiedział André Schwämmlein, współzałożyciel i CEO Flixa.

Raport został opracowany zgodnie ze standardem GRI (Global Reporting Initiative) i z zachowaniem zasady podwójnej istotności. Obejmuje on najistotniejsze obszary działalności Flixa oraz analizuje ich wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo, a także na długoterminowy sukces firmy.

Strategia Flixa zawarta w raporcie ESG opiera się na czterech filarach: Ludzie (People), Planeta (Planet), Mobilność (Mobility) i Zarządzanie (Governance).

Dekarbonizacja Flixa przed terminem wyznaczonym przez UE

Najważniejsza deklaracja padła w odniesieniu do spraw klimatu. Flix zapowiedział, że do 2040 roku zaoferuje w Europie podróże całkowicie neutralne pod względem emisji CO2 do atmosfery, osiągając dekarbonizację przed terminem wyznaczonym przez UE (2050).

Firma planuje także określić harmonogram dążenia do neutralności węglowej w skali globalnej w ciągu najbliższych dwóch lat. Plany te będą dostosowane do ustaleń SBTi (Science-Based Target initiative) tak, aby osiągnąć lub wyprzedzić w czasie założenia Porozumienia Paryskiego. Globalny cel będzie również zależał od zmieniających się ram regulacyjnych i postępu technologicznego.

Kluczem do osiągnięcia zeroemisyjności transportu autobusowego jest opracowanie alternatywnego do spalinowego napędu. Na razie nie opracowano rozwiązania, które zastąpiłoby diesla na trasach dalekobieżnych, ale Flix pracuje nad problemem, zmierzając do stopniowej transformacji swojej floty. W ciągu ostatnich kilku lat firma przetestowała pięć alternatywnych technologii paliwowych i napędowych. Flix wziął udział w ponad dziesięciu pilotażowych programach w Europie i USA, testując autobusy elektryczne, autobusy napędzane biopaliwem oraz panele słoneczne jako dodatkowy napęd w pojazdach swojej floty. Dodatkowo od niedawna nowe autobusy wyposażone w panele słoneczne debiutują na dwóch międzynarodowych liniach w Europie.

Prawo do podróżowania elementarnym prawem każdego człowieka

Ciekawe jest postrzeganie przez Flixa mobilności. Zdaniem firmy to jedno z podstawowych praw ludzi, w takim znaczeniu, że wszyscy powinni mieć możliwość podróżowania i łączności ze światem niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu ekonomicznego.

Flix dociera do ponad 5500 destynacji w 40 krajach, przy czym aż 30 proc. z nich ma mniej niż 20 tys. mieszkańców, a w Polsce odsetek miast o tej wielkości jest jeszcze wyższy, ponieważ wynosi aż 41 proc. Poprzez ciągłe rozszerzanie swojej siatki, również na obszarach, gdzie FlixBus jest często jedynym środkiem transportu zbiorowego, firma aktywnie walczy z wykluczeniem transportowym.

Jak zapewnia raport, celem Flixa jest przede wszystkim zapewnianie przystępnych cenowo opcji podróży. Jednocześnie firma stawia na innowacje i zadowolenie pasażerów, co wiąże się z inwestowaniem w infrastrukturę, rozbudowę sieci i łączone formy transportu.

