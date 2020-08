Pierwszy odcinek nowej jezdni na A1 udostępniony kierowcom

Kierowcy od poniedziałku korzystają z nowego fragmentu jezdni na powstającej w województwie łódzkim autostradzie A1. Udostępniono do ruchu blisko 5-km drogi w okolicach Radomska. Zdaniem GDDKiA cały odcinek A1 od Tuszyna do granicy województwa ma być gotowy na przełomie 2022 i 2023 r.

W poniedziałek drogowcy przełożyli ruch na nową jezdnię A1 na wysokości Radomska w okolicy istniejącego skrzyżowania budowanej autostrady A1 i DK 42.

Kierowcy zjeżdżają teraz tam ze starej jezdni zachodniej, na nowo powstały betonowy odcinek trasy po stronie wschodniej i pokonują nim dystans blisko 5 kilometrów, w okolice mostów na Warcie, gdzie wracają na jezdnię zachodnią.

Na nowej jezdni, podobnie jak dotychczas, będzie obowiązywał układ 2+1, co oznacza dwa pasy ruchu w kierunku Częstochowy i jeden w stronę Łodzi.

"To historyczny moment. Pierwszy z czterech odcinków budowanej w województwie łódzkim autostrady A1 ma już nowy odcinek betonowej jezdni o długości 4,8 km, który został właśnie oddany do dyspozycji kierowców. To nowa, szeroka, wygodna, bezpieczna, doskonałej jakości droga" - ogłosił podczas briefingu prasowego rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski.



Zobacz również: Warta 1,5 mld zł budowa górskiej ekspresówki z dwoma tunelami może ruszać

Na nowej jezdni, podobnie jak dotychczas, będzie obowiązywał układ 2+1, co oznacza dwa pasy ruchu w kierunku Częstochowy i jeden w stronę Łodzi. Docelowo na czas budowy ma być wprowadzony układ 2+2, lecz najpierw na nowej jezdni konieczne będzie wybudowanie ekranów, barier, odwodnienia i kilku innych prac. Powinny one zostać zakończone na przełomie roku.





Historyczna chwila. Dziś o godzinie 13.21 pierwsze samochody pojechały na odc. "D" autostrady #A1 po nowej betonowej jezdni. Na filmie ostatni przejazd techniczny. @GDDKiA @MI_GOV_PL pic.twitter.com/5VfLFuIOxr — GDDKiA Łódź (@GDDKiA_Lodz) August 24, 2020

Dyrektor kontraktu Jerzy Sobolewski wykonującej inwestycje na odcinku D (od Radomska do granicy z woj. śląskim) firmy Intercor poinformował, że budowa nowej jezdni zajęła rok, ale wcześniej przez podobny okres trwały prace projektowe.

"Po przerzuceniu ruchu zaczynamy prace przy rozbiórce starej nawierzchni, a następnie budowę drugiej jezdni. Nasz plan zakłada, by w listopadzie przyszłego roku udostępnić obie jezdnie, z których każda będzie mieć po trzy pasy ruchu" - tłumaczył.

Budowę A1, która jest realizowana w śladzie obecnej dk nr 1, podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64-kilometrów przebiegają przez województwo łódzkie.