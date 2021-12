Pierwszy PESA Elf 2 Kolei Dolnośląskich na testach w Żmigrodzie

Rozpoczęły się testy pierwszego z trzynastu pociągów Elf 2, produkowanych przez PESA Bydgoszcz dla Kolei Dolnośląskich. Nowy, pięcioczłonowy skład wyjedzie na tory i zabierze na pokład pierwszych pasażerów latem 2022 roku - podano w komunikacie.

W przesłanym w środę PAP komunikacie napisano, że zakupy tych pojazdów przez Koleje Dolnośląskie to jeden z największych projektów taborowych w historii spółki. Przewoźnik kupił w sumie 13 nowych pociągów Elf 2. Pierwszy z nich przechodzi właśnie testy techniczne na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Ich przejście jest ważnym krokiem przed dopuszczeniem do ruchu, co powinno nastąpić w lipcu 2022 roku.

"To pierwszy dzień testów naszego nowego pojazdu. Przykładamy dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa, dlatego testy są niezbędne, żeby w przyszłym roku ten skład mógł obsługiwać linie kolejowe na terenie naszego województwa. Przed dopuszczeniem do ruchu czekają nas jeszcze kolejne testy w naszej bazie technicznej w Legnicy" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Kolei Dolnośląskich Wojciech Zdanowski.

Wyjaśnił, że z zakupionych 13 pojazdów tego typu, pięć już za 9 miesięcy pojawi się na dolnośląskich torach. Będą to pierwsze pojazdy elektryczne wyprodukowane przez bydgoską PESĘ na potrzeby taboru KD.

Elfy 2 mają 250 miejsc siedzących, a każdy może zabrać na swój pokład łącznie 540 pasażerów. Pojazdy są pięcioczłonowe i mają po osiem par drzwi na każdą stronę. W środku zadbano o dodatkowe udogodnienia dla podróżnych: klimatyzację, dostęp do sieci WiFi czy defibrylator AED. Podróżni będą mogli skorzystać z miejsca na przewóz roweru czy dodatkowego bagażu, wyznaczono też specjalne miejsca dla wózków osób z niepełnosprawnościami.

"Model wybrany przez Koleje Dolnośląskie należy do najnowszej generacji pociągów elektrycznych produkowanych przez Pesę Bydgoszcz. Elf 2 podczas jazdy rozwija prędkość do 160 km na godzinę" - powiedział szef kontraktu Kolei Dolnośląskich w PESA Bydgoszcz Maciej Walczak.

Zamówione pociągi będą realizować połączenia na liniach Oleśnica - Jelcz-Laskowice oraz Wrocław Główny - Jelcz-Laskowice.

