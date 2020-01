Pierwszy pociąg kontenerowy z Chin dotarł na Śląsk

Do Sławkowa (Śląskie), gdzie kończy się wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy, dotarł w niedzielę pierwszy pociąg z 45 kontenerami z Chin - podała spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), będąca operatorem tej linii. Z chińskiego miasta Xi’an pociąg jechał 12 dni.

Sławków k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy.



Pociąg intermodalny (kontenerowy) przejechał w sumie blisko 9,5 tys. km przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Ukrainę.



Miasto Xi'an w środkowych Chinach, skąd 24 grudnia wyruszył pierwszy pociag do Sławkowa, liczy ok. 13 mln mieszkańców.



Sławków k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tu z linią normalnotorową (1435 mm). Znajdujący się tu Euroterminal Sławków, po modernizacji infrastruktury, jest gotowy do przyjmowania i przeładunku towarów, które do naszej części Europy mogą docierać koleją z Chin.

Pierwszy pociąg intermodalny (kontenerowy) szerokim torem wyruszył do stacji Sławków w Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Przejechał w sumie blisko 9,5 tys. km przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Do Polski wjechał w niedzielę rano przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów.

Wieczorem ładunki dotarły do stacji końcowej Sławków LHS. W pobliskim Euroterminalu Sławków kontenery zostaną przeładowane na wagony kolejowe oraz samochody i dostarczone do odbiorców docelowych. Oficjalne przyjęcie pociągu w Euroterminalu zaplanowano na najbliższy wtorek.



"Cieszę się, że pociąg szybko i bezpiecznie dotarł do Polski, wykorzystując najdalej na Zachód wysuniętą linię szerokotorową. Dzięki temu rozszerzamy naszą ofertę transportową i logistyczną o kolejne produkty intermodalne. Wpisuje się to w strategię spółki, której celem jest dywersyfikacja przewozów i kierunków transportu" - powiedział prezes spółki PKP LHS Zbigniew Tracichleb, cytowany w niedzielnym komunikacie prasowym spółki.

Uruchomienie połączenia z Chin do Sławkowa to efekt kilkuletniej pracy nad tym projektem. Jego inicjatorzy liczą, że nawiązanie współpracy PKP LHS z Xi'an Free Trade Port Construction and Operation oraz partnerami logistycznymi z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy pozwoli na uruchomienie regularnych połączeń z Xi'an do Sławkowa. Pociągi z kontenerami mają docierać tu w 10-12 dni - znacznie szybciej niż alternatywnym transportem morskim.

Przedstawiciele PKP LHS wskazują, iż o wyborze szerokotorowej linii zdecydowały m.in. brak konieczności przeładunku towarów na granicy Unii Europejskiej, możliwość prowadzenia najdłuższych pociągów kontenerowych w Europie o długości do 950 m oraz potencjał przeładunkowy Euroterminalu Sławków.