Pierwszy statek z programu "Grain from Ukraine" dotarł do Etiopii

Pierwszy statek z pszenicą, który Ukraina wysłała w ramach humanitarnego programu żywnościowego "Grain from Ukraine", dotarł w sobotę do Etiopii - poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

"Dopłynął pierwszy statek. W ramach programu Ziarno z Ukrainy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotarło do Etiopii 25 000 ton ukraińskiej pszenicy humanitarnej" - napisał Jermak na Telegramie.

W listopadzie Ukraina uruchomiła humanitarny program żywnościowy "Grain from Ukraine", który ma zapewnić zboże co najmniej pięciu milionom ludzi na świecie do końca wiosny 2023 roku. Istota programu polega na bezpośrednim zakupie produktów rolnych przez kraje uczestniczące w projekcie od ukraińskich producentów i przekazywaniu ich do krajów zagrożonych klęską głodu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl