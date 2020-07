Pierwszy z 35 wagonów z Pesy dla Tramwajów Śląskich dotarł do Katowic

Do zajezdni tramwajowej w Katowicach dotarł w niedzielę pierwszy z 35 zamówionych przez Tramwaje Śląskie wagonów, wyprodukowany przez firmę Pesa Bydgoszcz. Przed pojawieniem się na szynach, wagon 2017N przejdzie niezbędne testy homologacyjne.

Podpisana ponad dwa lata temu umowa z bydgoskim producentem obejmuje dostawę 35 nowych tramwajów: 27 wagonów 25-metrowych oraz 8 pojazdów 32-metrowych. Wartość kontraktu wynosi blisko 221 mln zł netto.

Wyposażenie zamówionych tramwajów to m.in. klimatyzacja przedziału pasażerskiego, gniazda USB dostępne dla pasażerów, moduły Wi-Fi, monitoring, głosowy i wizualny system informacji pasażerskiej, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, a także energooszczędny napęd. Udział niskiej podłogi w wagonach krótszych wynosi ok. 65 proc., a w wagonach dłuższych ok. 75 proc.

Jako pierwsze na linię produkcyjną zakładów Pesa trafiły wagony krótsze, 25-metrowe. Pierwszy wyjechał z Bydgoszczy do Katowic w piątek wieczorem. "Przewóz tramwajów odbywa się na specjalnej lawecie, a ze względu na gabaryty przejazd może być realizowany tylko nocą. Dlatego pokonanie tych 400 km zajmuje tyle czasu" - wyjaśnił w niedzielę rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Andrzej Zowada.

Laweta z oczekiwanym wagonem dotarła do zajezdni w Katowicach w niedzielę nad ranem. Wagon ustawiono na torach, a następnie odbył pierwszy krótki przejazd to hali, gdzie będzie przygotowywany do wyjazdu na tory szlakowe.

"Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z producentem, część badań homologacyjnych zostanie przeprowadzona na naszej infrastrukturze. Odbiory rozpoczną się oczywiście dopiero po uzyskaniu świadectwa homologacji" - poinformował rzecznik.

Na torach w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nowy wagon może pojawić się już w nocy z niedzieli na poniedziałek. "Nasi motorniczowie będą się szkolić dopiero, gdy wagon uzyska świadectwo homologacji i dopełnione zostaną wszystkie niezbędne formalności" - zastrzegł Zowada.

Proces produkcji wagonów dla Tramwajów Śląskich postępuje - w serii wagonów 25-metrowych, drugi wagon jest niemal gotowy, przechodząc fazę uruchomień systemów i pierwsze krótkie jazdy. Dalsze 12 wagonów jest na różnych etapach produkcji.

"Podczas ubiegłotygodniowej wizyty w zakładzie produkcyjnym firmy Pesa nasi przedstawiciele widzieli także konstrukcję pierwszego wagonu 32-metrowego oraz początkową fazę budowy konstrukcji drugiego wagonu tej długości" - podał w niedzielę Andrzej Zowada.