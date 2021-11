Pierwszy z rozbudowanych pociągów ŁKA typu Flirt dostępny dla podróżnych

66 miejsc siedzących, 17 metrów długości i dwie dodatkowe pary drzwi zyskają rozbudowane pociągi typu Flirt3 należące do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). Pierwszy z powiększonych składów wyjedzie w swoją premierową podróż w poniedziałek o godz. 15.06 z Łodzi Fabrycznej do Skierniewic.

To pierwszy z 10 należących do ŁKA Flirtów przeznaczonych do rozbudowy o trzeci, dodatkowy człon. Do końca br. przewoźnik zamierza udostępnić podróżnym cztery dłuższe składy. Rozbudowa pozostałych będzie odbywała się sukcesywnie - do końca czerwca 2022 r.



- Dzięki inwestycji liczba miejsc siedzących w pociągu zwiększyła się ze 120 do 186. Długość dodatkowego przedziału pasażerskiego wynosi 17,5 metra, a całego rozbudowanego pojazdu 63,2 metra. W nowym członie znajduje się 66 miejsc siedzących i dwie pary drzwi. Wyposażony jest - zgodnie z obecnym standardem pociągów Flirt - w klimatyzację, wifi, gniazdka elektryczne i urządzenia bezpieczeństwa - wyjaśniła rzeczniczka prasowa ŁKA Joanna Osińska.



Rozbudowa 10 Flirtów ma kosztować 68,4 mln zł i została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 47,4 mln zł. W ramach umowy Stadler zobowiązał się także do utrzymania pojazdów do 2029 r.



ŁKA w swoim taborze ma 20 pociągów typu Flirt.

