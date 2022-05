Piętrowy pociąg "Słoneczny" z Warszawy nad morze od początku wakacji

W ostatnią sobotę czerwca na kolejowy szlak wraca piętrowy pociąg "Słoneczny". Będzie on kursować codziennie w relacji Warszawa Centralna – Ustka – Warszawa Centralna - poinformowały Koleje Mazowieckie, które obsługują połączenie.

Jego pierwszy kurs będzie miał miejsce pierwszego dnia tegorocznych wakacji - 25 czerwca 2022 roku.

Ponadto, w soboty, niedziele i święta zostanie uruchomiony dodatkowy kurs do Gdyni - "Słoneczny - BIS". Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 18 czerwca.

Słoneczny pojawi się na torach po dwóch latach przerwy związanych z pandemią COVID-19.

"Słoneczny" na trasie ze stacji Warszawa Centralna do Ustki zatrzyma się w sześciu miastach na Mazowszu (stacje Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Ciechanów i Mława Miasto), dwóch w województwie Warmińsko-Mazurskim (stacje Działdowo, Iława) a także w dziesięciu na Pomorzu (Prabuty, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Główna, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Ustka).

"Pociąg +Słoneczny+ co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem podróżnych. Teraz, po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, spodziewamy się jeszcze większej liczby pasażerów, chcących skorzystać z wakacyjnej oferty Kolei Mazowieckich. W związku z tym uruchamiamy dodatkowe, weekendowe połączenie +Słoneczny - BIS+. Będzie on jeździł do stacji Gdynia Główna" - stwierdził prezes Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

"Słoneczny" w tym roku wyruszy ze stacji Warszawa Centralna o godzinie 5:55, około 9:00 będzie już w Gdańsku, a do Ustki dojedzie na godz. 11:25. W podróż powrotną wyruszy po godz. 12:00 i zakończy bieg na stacji Warszawa Centralna kilka minut po godzinie osiemnastej.

Z kolei "Słoneczny - BIS" będzie kursować w relacji Warszawa Zachodnia (godz. 9:03) - Gdynia Główna (przyjazd o 12:56, odjazd o 18:29) - Warszawa Centralna (godz. 21:59).

Po raz pierwszy pociąg "Słoneczny" wyruszył w trasę 25 czerwca 2005. Przez ten czas, do 2019 r., z podróży tym połączeniem skorzystało ponad milion osób.

W pociągach "Słoneczny" oraz "Słoneczny - BIS" można bezpłatne przewieźć psa czy rower.

