Piloci z Lufthansy szykują się do strajku w wakacje

Cockpit, największy związek zawodowy pilotów w niemieckiej grupie lotniczej Lufthansa uważa, że nowa oferta zarządu firmy dotycząca podwyżek płac jest niewystarczająca. Grozi rozpoczęciem akcji protestacyjnej w okresie wakacji.

W zależności od stażu pracy i typów samolotów, na których latają, piloci niemieckich linii lotniczych Lufthansa otrzymują, bez dodatków, miesięczną pensję w wysokości od 5,4 tysiąca do ponad 17 tysięcy euro. Jednak według kierownictwa największego związku zawodowego pilotów w grupie Lufthansa kolejne podwyżki płac są niezbędne.

Związek Cockpit w końcu maja 2023 roku wystąpił z wniosek dotyczącym waloryzacji pensji o 8,5 procent w okresie najbliższych 12 miesięcy. Argumentami za takim rozwiązaniem są rosnące koszty utrzymania, zwiększona liczba godzin spędzanych w powietrzu, mniej wolnych niedziel i ogólny stres towarzyszący wykonywaniu tego zawodu.

Ze strony zarządu linii lotniczych wysuwana jest propozycja rozłożenia proponowanej podwyżki pensji na trzy lata. Podjęte miałyby zostać negocjacje dotyczące zryczałtowanego dodatku wypłacanego miesięcznie.

- Oferta ta nie spełnia wymagań i oczekiwań, jako całość pozostaje znacznie poniżej naszych oczekiwań i wymagań - czytamy w komunikacie związku Cockpit skierowanym do ponad 5 tysięcy pilotów Lufthansa Airlines i Lufthansa Cargo.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym w 2022 roku związek zawodowy zobowiązał się do powstrzymania się od przeprowadzania akcji strajkowych do 30 czerwca 2023 roku. Może to oznaczać, że w trakcie wakacji zostaną zorganizowane protesty co spowoduje duże perturbacje na europejskich lotniskach.

