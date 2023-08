Piloci znowu zastrajkują. Polscy pasażerowie będą mieć problem

W przyszłym tygodniu, w poniedziałek i wtorek pasażerowie w Warszawie, Łodzi i Poznaniu muszą liczyć się z odwołanymi lotami Ryanaira, podaje radio RMF FM. Przyczyną ma być zapowiadany strajk pilotów na lotnisku Charleroi w Brukseli.

Ze stolicy Belgii w nadchodzący poniedziałek i wtorek nie odleci 88 z 340 planowanych lotów. Wiadomo już, że tanie linie lotnicze anulowały poniedziałkowy lot z Brukseli do Warszawy o 16:05 i w drogę powrotną o 20:30.

Z kolei we wtorek 15 sierpnia Ryanair nie poleci do Łodzi o 10:55 i do Poznania o 18:50. Skasowano także loty do belgijskiego lotniska z Łodzi o 15:10 i z Poznania o 22:40.

Belgijscy piloci Ryanaira strajkują już w te wakacje trzeci raz. Poprzedni strajk miał miejsce w lipcu, wówczas pierwszego dnia protestu odwołano 120 lotów, a drugiego 96.

Piloci żądają podwyżki płac do poziomu adekwatnego do wzrostu inflacji, nie podoba im się również harmonogram lotów. Skarżą się, że mają taką samą pensję jak w 2019 roku, co oznaczałoby, że wymaga ona 17-procentowej indeksacji, zwłaszcza, że w Belgii jest ona obowiązkowa. Tymczasem tani przewoźnik odmawia spełnienia ich postulatów.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl