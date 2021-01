PKP: 50 dworców w fazie budowy i modernizacji

PKP podsumowały 2020 rok, w którym – mimo panującej pandemii – realizowane były ważne inwestycje związane z przebudową dworców kolejowych. Na koniec 2020 r. 50 dworców było w fazie budowy i modernizacji. Wdrożono także nowe rozwiązania ułatwiające korzystanie z transportu publicznego, a wspólnym mianownikiem dla wielu przedsięwzięć były działania związane z ekologią – podaje spółka.

Infrastruktura logistyczna

Czytaj też: Ważny warszawski dworzec kolejowy rozbudowywany W komunikacie czytamy ponadto, że w ramach rozwoju pakietu ofert dodatkowych tworzonych pod szyldem PKP Mobility opracowany został nowy model zarządzania parkingami przy dworcach. Jednym z jego głównych założeń było wdrożenie nowego systemu poboru opłat opartego na nowoczesnych i ekologicznych, bo wyposażonych w moduły fotowoltaiczne parkomatach. Pierwszy taki parking powstał przy dworcu w Tarnowie, a pozytywne doświadczenia pozwoliły na wdrożenie tego rodzaju rozwiązań w kolejnych miejscach.- Kontynuowano udział programach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej, jak np. Shift2Rail, w ramach których realizowano projekty In2Stempo (innowacyjne rozwiązania dla dworców kolejowych) i MaaSive (prace nad koncepcją aplikacji dla pasażerów do śledzenia przebiegu podróży, rezerwacji i sprzedaży biletów, planowania podróży „od drzwi do drzwi”) oraz przystąpiono do kolejnych programów – ePIcenter (wykorzystanie sztucznej inteligencji i algorytmów w logistyce) i ExtenSive (wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT i big data przy tworzeniu narzędzi do planowania podróży) – wskazuje spółka.W 2020 r. PKP podejmowały działania na rzecz rozwoju specjalistycznej infrastruktury logistycznej. Spółka wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym podpisały warunkową umowę inwestycyjną dotyczącą budowy terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo. To kolejny krok w kierunku powstania pierwszego terminala przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim.- PKP przyłączyły się do walki – w różnych aspektach – z epidemią COVID-19 jej skutkami. Z myślą o partnerach biznesowych przygotowany został pakiet rozwiązań pomocowych, którego najważniejsze elementy to: umorzenie części opłat czynszowych najemcom lokali na dworcach, którzy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, nie mogli prowadzić działalności, zawieszenie pobierania opłat od części najemców w czasie wiosennego lockdownu oraz czasowe wstrzymanie pobierania tzw. opłaty dworcowej. Spółka przeznaczyła także 2 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu i odczynników do testów medycznych oraz na wsparcie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie i Narodowego Instytutu Leków – podaje spółka w komunikacie.