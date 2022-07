PKP Cargo bierze się za budowę dużego terminalu w centrum Polski

Spółka zależna PKP Cargo Terminale podpisała dziś umowę na wykonanie terminalu o wartości 100 mln zł (123 mln zł brutto) z ZUE SA. Ma on powstać w Zduńskiej Woli Karsznicach do 31 października 2023 roku. Będzie to największy tego typu obiekt w tej części Polski.

Ponadto zawarto umowę z ECM Group Polska na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi terminalu.

Aby móc zrealizować projekt PKP Cargo Terminale wydzierżawiło od Polskich Kolei Państwowych grunt w Zduńskiej Woli Karsznicach o łącznej powierzchni 116 786 m2.



Możliwości przeładunkowe w Zduńskiej Woli-Karsznicach docelowo sięgną 220 tys. TEU rocznie, natomiast pojemność składowa wyniesie 4500 TEU.



Inwestycja w Zduńskiej Woli - Karsznicach ma wzmocnić pozycję Grupy PKP Cargo w segmencie usług terminalowych, zapewniając obsługę ładunków na Nowym Jedwabnym Szlaku i w połączeniach z portami polskimi i zagranicznymi.

