PKP Cargo: branża kolejowa liczy na wzrost przewozów w 2020

Branża kolejowa oczekuje, że przewozy kolejowe w 2020 roku będą rosły, zwłaszcza w drugiej połowie roku - poinformował cytowany we wtorkowym komunikacie prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Spółka poinformowała we wtorek, że w okresie styczeń-listopad 2019 roku pociągi PKP Cargo przewiozły w Polsce 91,6 mln ton towarów, co oznacza spadek o 10,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku.

"Rynek kolejowych przewozów towarowych, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, nadal odnotowywał spadki. Branża kolejowa oczekuje jednak, że w 2020 roku przewozy będą miały tendencję wzrostową, zwłaszcza w drugiej połowie roku - powiedział cytowany w komunikacie Warsewicz.

"Wynika to ze specyfiki naszej gospodarki, gdzie dominują przewozy ładunków masowych, a akurat w tym segmencie mamy przez cały 2019 rok do czynienia z mniejszymi przewozami kruszyw (z powodu wstrzymania części inwestycji infrastrukturalnych) i rud metali (głównie z powodu wygaszania wielkiego pieca w hucie w Krakowie), a także węgla (na skutek dużych zapasów nagromadzonych w elektrowniach)" - dodaje prezes PKP Cargo.

Spółka dodała, że rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostaje w trendzie spadkowym od grudnia 2018 roku. W okresie styczeń-listopad 2019 roku koleją w Polsce przetransportowano łącznie 216,6 mln ton ładunków, czyli o 5,8 proc. rok do roku mniej.