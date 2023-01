PKP Cargo chcą rzucić rękawicę niemieckiemu gigantowi

PKP Cargo rewiduje strategię, obniżając docelowy udział w krajowym rynku. Chce jednak odzyskać rentowność finansową, być numerem 1 w obszarze Trójmorza, a marzeniem prezesa spółki jest wygrywanie konkurencji z Deutsche Bahn.

Cele określone w rewizji strategii na lata 2019-2023 to m.in. pozycja nr 1 w obszarze Trójmorza i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej do końca roku.

PKP Cargo ma zdobyć 50 proc. udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 r. Wcześniej strategia przewidywała udział w wysokości 65 proc. i to do roku 2023 r.

Rozpychamy się mocniej w Europie. Moim osobistym marzeniem jest, żebyśmy byli najpotężniejszym przewoźnikiem w Unii Europejskiej, żebyśmy mogli konkurować głównie z niemieckim DB i tę konkurencję wygrywać - powiedział prezes spółki Dariusz Seliga.

Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo, przedstawił podczas wtorkowej konferencji prasowej odnowioną strategię grupy na lata 2019-2023. Jak powiedział, rok 2023 będzie przełomowy dla przewoźników kolejowych w Europie ze względu na sytuację polityczną, skalę trudności operacyjnych oraz widmo niskiego wzrostu gospodarczego i dekoniunktury. Mimo tego spółka chce odzyskać właściwą rentowność finansową. Mają w tym pomóc ściśle określone zadania rozpisane na trzy główne obszary: sprzedaż, procesy, struktura. Kluczowe kierunki działań obejmują m.in. nową efektywną strukturę sprzedaży, doskonalenie procesów przewozowych i utrzymaniowych, i dostosowanie struktury i zasobów grupy do zoptymalizowanych procesów, wyzwań rynkowych i ekonomicznych. Niezmienny pozostaje cel przekształcenia PKP Cargo z przewoźnika w operatora logistycznego.

PKP Cargo nie wyklucza akwizycji w sektorze przewozów kolejowych

Cele określone w rewizji strategii to pozycja nr 1 w obszarze Trójmorza i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy towarów do 2023 r., wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038, oraz osiągnięcie 50 proc. udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 roku mierzonego pracą przewozową.

Wcześniej strategia na lata 2019-2023 przewidywała 65-proc. udział w rynku do roku 2023. W 2022 r., według świeżego raportu Urzędu Transportu Kolejowego, udział wyniósł 39,35 proc. i spadł w ciągu roku o 1,4 punktu procentowego. Nie lepiej jest, jeśli chodzi o udział w rynku pod kątem przewiezionej masy. Wynosi on 35,55 proc. i w ciągu roku spadł o 1,1 punktu procentowego.

Być może rozwiązaniem byłaby akwizycja w sektorze przewozów kolejowych. Spółka tego nie wyklucza, chociaż na razie brakuje jej pieniędzy na zakupy.

- Akwizycje na rynkach krajowych i zagranicznych pozostają istotnym elementem i filarem rozwoju strategicznego grupy. Wiele z prowadzonych procesów zostało w latach wcześniejszych zawieszonych z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii. Obecnie obserwujemy już znacznie ożywienie na rynkach kapitałowych. Jako spółka aktywnie monitorujemy, analizujemy potencjalne cele akwizycyjne. Musimy przede wszystkim wzmocnić ekonomicznie PKP Cargo, gdyż dopiero w 2022 roku grupa zaczęła generować dodatnie wyniki finansowe i musi minąć nieco czasu, abyśmy dysponowali możliwościami finansowymi, pozwalającymi na krajowe lub zagraniczne akwizycje - powiedział Dariusz Seliga, dodając, że ma honor stać na czele zarządu, który dzięki zaangażowaniu załogi, potrafi generować wyniki finansowe. Wynik netto spółki za trzy kwartały 2022 r. to -5mln zł, ale za trzeci kwartał już +38 mln zł - mówił Dariusz Seliga.

Prezes Seliga przypomniał, że podczas prac nad rewizją strategii PKP Cargo negocjowało z PKP Energetyka nowy, dwuletni kontrakt na zakup energii i jej dystrybucję o wartości 2,3 mld zł. Doszło też do porozumienia z pracownikami, którzy otrzymali podwyżkę. Jest to, jak zauważył prezes, czwarta szeroko rozumiana regulacja płacowa dla pracowników, odkąd przewodzi on zarządowi (czyli od kwietnia 2022 r.). Jej koszt to 166 mln zł.

- Znacząca część naszych działań skoncentrowana na kompensowaniu wzrostu kosztów doskonaleniem procesów zarządzania przewozami. Naszym celem jest utrzymanie korzystniej i konkurencyjnej oferty dla klientów - powiedział Dariusz Seliga.

Trójmorze, Ukraina, przewozy węgla w kolejnych latach

Ważnym aspektem działalności operacyjnej PKP Cargo ma być rozwój przewozów intermodalnych w obszarze Trójmorza, m.in. jako kompensata spadku obrotów na Nowym Jedwabnym Szlaku. Ma temu służyć rozbudowa terminala w Zduńskiej Woli Karsznicach i zakup lokomotyw dwusystemowych (5 Vectronów Siemensa) i dwunapięciowych (24 Dragony z Newagu). Grupa liczy tu na swoją czeską spółkę PKP Cargo International, która aktywnie działa w rejonie Adriatyku.

- PKP Cargo jako przewoźnik narodowy uczestniczy w transporcie ładunków miedzy Polską a Ukrainą. Jako grupa bardzo bardzo mocno zaangażowaliśmy się w transport zbóż, produktów petrochemicznych oraz olejów roślinnych oraz innych produktów przemysłowych, których wcześniejsze szlaki transportowe zostały zaburzone. Wierzymy, że będziemy uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Wypracowujemy dobre relacje ze stroną ukraińską. Liczę, że będzie to procentować w kolejnych latach - powiedział Dariusz Seliga, zwracając uwagę na problemuy z wynikające z różnicy w rozstawie torów w Polsce i Ukrainie, i dodając, że spółka jest aktywna w terminalach przygranicznych a pracownicy zyskują tam nowe kompetencje.

Pewne w kolejnych latach wydają się także przewozy węgla. Odwrócenie ich kierunku było trudnym zadaniem, ale w opinii prezesa Seligi, spółka mu sprostała. Zrobiła to na zasadach biznesowych, nie sięgając po zapowiadaną przeze premiera pomoc finansową, chociaż, jak przyznał szef PKP Cargo, taki zastrzyk finansowy firma by dobrze spożytkowała, np. na zakup taboru.

- PKP Cargo to przyszłość. Sprawdziliśmy się w najważniejszym momencie. Rozpychamy się mocniej w Europie. Moim osobistym marzeniem jest, żebyśmy byli najpotężniejszym przewoźnikiem w Unii Europejskiej, żebyśmy mogli konkurować głównie z niemieckim DB i tę konkurencję wygrywać - powiedział prezes Dariusz Seliga.

Akcjonariusze przyjęli rewizję strategii ze spokojem. Około godz. 15 kurs wynosił 14,88 zł za akcję i od rana rósł o 0,54 proc.

Nową strategię na lata 2024-2028 spółka chce przedstawić w czwartym kwartale 2023 r. Oprócz nowych wątków znajdą się w niej sprawdzone rozwiązania ze zrewidowanej właśnie strategii.

