PKP Cargo chwali się wynikami. To stoi za sukcesem finansowym spółki

Grupa PKP Cargo - po dłuższej przerwie - odnotowała zysk netto, który w 2022 r. wyniósł 148 mln zł. Warte uwagi, że koszty w spółce wzrosły tylko 12 proc., a więc sporo poniżej inflacji. - Zmyliśmy piętno covidowe - powiedział wiceprezes ds. finansowych Maciej Jankiewicz.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Skonsolidowana EBITDA PKP Cargo ukształtowała się na poziomie 1 mld 066 mln zł. To najwyższy wynik w historii spółki, która w tym roku obchodzi 10-lecie obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo, wskazał na cztery filary finansowego sukcesu w 2022 r. Pierwszy to urealnienie stawek przewozowych i poprawa przychodów, drugi - współpraca międzynarodowa, trzeci - transport węgla, czwarty - porozumienie z załogą.

PKP Cargo obsługiwało także transportowo Ukrainę. - Wspomagamy walkę Ukraińców pracą przewozową. Jestem z tego dumny - zaznaczył Dariusz Seliga, dodając, że dziś może powiedzieć na ten temat tylko tyle...

Ostatni raz Grupa PKP Cargo odnotowała zysk netto, patrząc w skali roku, w 2019. I to niewielki - wynoszący 36 mln zł. Potem przyszły chude lata covidowe. 2020 r. i 2021 r. spółka miała stratę netto - odpowiednio - 224,3 mln zł i 225,3 mln zł.

Rok 2022 - w związku z agresją Rosji na Ukrainę - wymagał od spółki szczególnej mobilizacji, która przyniosła efekt. Skonsolidowana EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) ukształtowała się na poziomie 1 mld 066 mln zł, co oznacza wzrost o 108 proc. rok do roku i rentowność na poziomie 20 proc. To najwyższa EBITDA w historii spółki, która w tym roku obchodzi 10-lecie obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły z kolei 5 mld 390 mln zł i były o 26 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Dariusz Seliga, prezes zarządu PKP Cargo, wskazał na cztery filary finansowego sukcesu spółki w 2022 r. Pierwszy to urealnienie stawek przewozowych i poprawa przychodów, co w praktyce oznacza podwyżki, ale także większą pracę przewozową.

Drugi to rozwinięcie współpracy w ośmiu kierunkach: Litwa, Słowacja, Słowenia, Austria, Czechy, Niemcy, Holandia, Węgry. Tu na szczególną uwagę zasługuje zwiększenie zainteresowania naszych południowych sąsiadów połączeniami kolejowymi z polskimi portami.

Trzeci to kontrakty węglowe, na których firma też zarobiła i nie musiała korzystać ze wsparcia finansowego oferowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Czwartym zaś filarem stało się porozumienie z załogą, która otrzymała podwyżki.

Duży wzrost kosztów energii elektrycznej i paliw trakcyjnych

Najwyższy wzrost kosztów, które w sumie wyniosły 5 mld 055 mln zł, nastąpił w rezultacie zakupu energii i paliw trakcyjnych (+39 proc.), co wiązało się z rosnącymi hurtowymi cenami energii i światowymi cenami paliw. Jednak koszt dostępu do infrastruktury - w przeliczeniu na 1000 tkm - pozostał bez zmian. W 2022 roku nastąpił także wzrost kosztów usług rekultywacyjnych oraz przyrost czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru.

Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych miały świadczenia pracownicze, które stanowią ponad 1/3 wszystkich wydatków i wzrosły o 1,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wynik EBITDA na jednego zatrudnionego wzrósł o 113 proc. - to efekt m.in. spadku przeciętnego zatrudnienia (z 21 210 do 20 196 etatów).

Inwestycje zamknęły się w kwocie 776 mln zł, które spółka wykorzystała na realizację niezbędnych napraw i zakup nowego taboru.

Węgla tyle samo, co rok wcześniej, więcej kruszyw i ukraińskiego zboża, mniej koksu, rudy i kontenerów

Przewieziona masa towarowa utrzymała się na poziomie 100,6 mln ton - przy wzroście pracy przewozowej o 5,5 proc. (do poziomu 27,008 mld tkm).

Przewozy paliw stałych, w tym węgla kamiennego, ustabilizowały się w 2022 r. na tym samym poziomie, jak w roku ubiegłym, przy nieco innej dynamice kwartalnej - wzrost przewozów w pierwszym i ostatnim kwartale był efektem konieczności uzupełnienia przez elektrownie obowiązkowych rezerw.

W sumie przewieziono 46,2 mln ton węgla, czyli mniej więcej tyle samo co w roku 2021, zapewniając krajowi bezpieczeństwo energetyczne. Przede wszystkim był to węgiel polski. Wolumen węgla transportowanego z portów był podobny do puli węgla przywożonego wcześniej z Rosji.

Drugi segment działalności przewozowej PKP Cargo (z 20-procentowym udziałem we wszystkich przewozach) stanowił w 2022 roku transport kruszyw i materiałów budowlanych, realizowany przez blisko 90 klientów głównie z Dolnego Śląska oraz z okolic Kielc.

W przypadku kruszyw i materiałów budowlanych osiągniecie wzrostu - zarówno jeśli chodzi o masę (21 mln ton, +6,1 proc.), jak i wykonaną pracę przewozową (5,50 mld tkm, +7,1 proc.) - pomogło zapotrzebowanie na kamień wapienny ze strony niemieckich elektrociepłowni oraz czeskich hut. W efekcie udział rynkowy spółki w tej kategorii wzrósł o 1,2 punktu procentowego - do 40 proc.

Spadki w 2022 r. Grupa PKP Cargo odnotowało w dziedzinie przewozów intermodalnych - praca przewozowa spadła o 21,3 proc., a masa przewieziona o 16,3 proc. - oraz transportu metali i rudy. Redukcja przewozów metali była konsekwencją niższej ich produkcji, trwających ograniczeń mocy produkcyjnych i wygaszania pieców hutniczych w Europie. Do słabszych wyników (8,7 proc. spadku przewiezionej masy towarowej) przyczyniły się także rosnąca inflacja, spotęgowana skutkami wojny w Ukrainie.

PKP Cargo przewoziło także ukraińskie zboże - około 1,5 mln ton (o 1 mln ton więcej niż rok wcześniej). Jako że dziś to temat gorący, Dariusz Seliga podkreślił, że przede wszystkim do Niemiec i do polskich portów. Z kolei do Ukrainy jeździło pociągami PKP Cargo paliwo.

- Wspomagamy walkę Ukraińców pracą przewozową. Jestem z tego dumny - zaznaczył Dariusz Seliga, dodając, że dziś może powiedzieć na ten temat tylko tyle.

PKP Cargo przedstawiło też swoje plany na przyszłość

Giełda przyjęła dobre wyniki spółki spokojne. W środę około 16.00 kurs akcji wynosił 16,55 zł i zniżkował 0,9 proc., ale od kwietnia ubiegłego roku, kiedy powołano nowy zarząd, wzrósł o ponad 30 proc.

- Stabilizacja finansowa pozwala nam patrzeć na przyszłość z coraz większym optymizmem - powiedział Dariusz Seliga.

Firma chce się skoncentrować się na korytarzu transportowym północ-południe. Ma już licencje transportowe w siedmiu krajach poza Polską i nadal chce rozwijać swój biznes w kierunku strategicznego dla mniej obszaru Trójmorza.

Kontynuuje też inwestycje w nowy tabor oraz kończy prace przy budowie terminala przeładunkowego Zduńska Wola-Karsznice, co znacząco wpłynie na wzrost przepustowości korytarza północ-południe. Trwają prace nad nową strategią na lata 2024-2027. Powstaje też raport ESG, który zostanie opublikowany jeszcze przed wakacjami.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl