PKP Cargo Connect rozważa uruchomienie połączenia z Wielką Brytanią

PKP Cargo Connect analizuje warunki uruchomienia kolejowo-promowego połączenia z Polski do Wielkiej Brytanii, upatrując w tym swoją szansę po tym, jak procedury celne utrudniły transport towarów samochodami.

PKP Cargo operatorem logistycznym

Brexit - duże straty

Prezes Ružbacký podkreśla, że Brexit wywołał szereg problemów, ale otworzył też perspektywy przed operatorami logistycznymi. - Nowe procedury i problemy wynikające z tego powodu, jak uciążliwe i skomplikowane systemy do rejestracji przepraw, „przeładowane” pracą agencje celne w Wielkiej Brytanii, słaba przepustowość służb celnych w Zjednoczonym Królestwie, sprawiają, że firmy transportowe i spedycyjne borykają się z zatorami w komunikacji samochodowej z Wyspami Brytyjskimi. W tym zakresie również szukamy rozwiązań dla naszych klientów. Nasz dział drogowy realizuje przewozy do Wielkiej Brytanii bez zakłóceń, gdyż przygotowywaliśmy się do tego przez długie miesiące. Niemniej jednak w tej trudnej dla wszystkich sytuacji duża szansa pojawia się przed firmami logistycznymi, które mogą wspomóc rodzime przedsiębiorstwa swoją wiedzą i zasobami, a tak jest w przypadku PKP Cargo Connect - stwierdza Ivan Ružbacký.Prezes dodaje, że dobre efekty może przynieść spółce również współpraca z armatorami morskimi. Wielu klientów wybiera obecnie transport morski, bo choć trwa dłużej od lądowego i promowego, to jednak w portach nie ma takich zatorów, jak na przejściach granicznych na Kanale La Manche.- Kierunek działań naszej spółki zależnej jest jak najbardziej właściwy - jako operator logistyczny stara się ona zapewnić sprawny przewóz towarów do i z Wielkiej Brytanii, co po Brexicie stało się często dużym wyzwaniem. Wszyscy wiedzieli o wyjściu Brytyjczyków z UE, spodziewaliśmy się perturbacji dla handlu, ale nie wszyscy potrafili się do tego przygotować. PKP Cargo Connect jest jednak w gronie tych firm transportowych, które sprawnie sobie radzą z tymi zadaniami - uważa Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. - Zapewne za jakiś czas sytuacja na granicy unijno-brytyjskiej się unormuje, ale ten przykład jest kolejnym dowodem na to, że w międzynarodowym handlu będzie rosła rola operatorów logistycznych. I przejęciu roli takiego operatora podporządkowana jest strategia Grupy PKP Cargo - podkreśla Czesław Warsewicz.Eksperci firmy ubezpieczeniowej Euler Hermes policzyli niedawno, że Brexit będzie kosztował polskie firmy 1,6 mld zł w ciągu drugiego półrocza 2021 r. Utrata klientów z Wielkiej Brytanii będzie oznaczać dla polskich firm konieczność szukania ich na innych rynkach.W I kwartale w Wielkiej Brytanii według szacunków firmy nastąpi spadek PKB o 5,5 proc. w ujęciu kwartalnym. W całym 2021 r. PKB na Wyspach wzrośnie co prawda o 2,5 proc. według prognoz, jednak pełnego ożywienia wzrostu nie należy się spodziewać co najmniej do 2023 r.Czytaj więcej: Brexit to olbrzymie straty dla polskich firm