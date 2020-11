PKP Cargo debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupa PKP Cargo to duży emitent pyłów do atmosfery, choć nie prowadzi działalności produkcyjnej. Jej wpływ na emisję gazów cieplarnianych wynika z poziomu zużycia energii elektrycznej, który w Polsce w ponad 80 proc. pochodzi ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Grupa ogranicza więc zużycie energii, ale w kwestii redukcji emisji pozostaje zależna od czynników zewnętrznych – miksu energetycznego i polityki transportowej.

Względne wskaźniki emisyjności

Działania zmniejszające emisje

Potencjał w transporcie

W 2019 r. praca przewozowa grupy PKP Cargo zmalała o 5,6 proc. w porównaniu do 2016 r. (26 mld tkm w 2016 r., 24,55 mld tkm w 2019 r.), a wolumen przewozów zmalał o 2,2 proc. (odpowiednio: 97,5 mln ton i 95,4 mln ton).PKP Cargo raportuje w okresie czteroletnim emisję łączną (kilku substancji) z wydzieleniem wolumenu emisji dwutlenku węgla. Nie stosuje kategorii "ekwiwalentu CO2" dla innych niż dwutlenek węgla gazów cieplarnianych.I tak – w 2019 roku grupa przyczyniła się do emisji 509,8 tys. ton substancji, w tym m.in. 505,6 tys. ton dwutlenku węgla, 2,1 tys. ton dwutlenku azotu, 0,85 tys. ton dwutlenku siarki i 0,76 tys. ton tlenku węgla. W porównaniu do 2016 roku poziom łącznej emisji (523,8 tys. ton) zmalał o 2,7 proc., w tym CO2 – o 2,5 proc., a dwutlenku azotu o 34,5 proc.Ze względu na specyfikę działalności, największa generowana przez Grupę PKP Cargo emisja jest emisją pośrednią, będącą wynikiem zużycia energii elektrycznej w lokomotywach. A ponieważ w polskim miksie energetycznym prąd wytwarzany przez spalanie węgla kamiennego i brunatnego ma ponad 80-procentowy udział, wpływa to na poziom emisji pyłów i gazów cieplarnianych (GHG) przez jej największych użytkowników. Tak jest także w przypadku grupy PKP Cargo.Warto przypomnieć, że na 1 MWh wyprodukowanej energii przypadało w Polsce w 2018 r. 820 kg CO2, znacznie ponad średnią światową (450 kg).Na 1 mln zł przychodów Grupy PKP Cargo w 2019 roku (łącznie 4 781,6 mln zł) przypadło 106,6 t substancji wyrzuconych w powietrze, w tym – 105,7 t CO2. Ponieważ w 2016 r. emisja spalin ogółem na 1 mln zł przychodów wynosiła 118,7 t, poziom ten zmalał w ciągu omawianych czterech lat o 10,2 proc., przy wzroście przychodów o 8,4 proc.Na 1 mln EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem: podatków, amortyzacji i odsetek od kredytów i obligacji) przypadło 1041,5 tony emitowanych substancji, a w 2016 r. 2424,8 tony, czyli poziom ten zmalał o 57 proc., przy ponad czterokrotnym wzroście wartości EBITDA (2016 r. - 216 mln zł, 2019 r. - 907 mln zł).Z kolei na jednego pracownika GK PKP Cargo w 2019 r. przypadła emisja 21,6 t substancji, w porównaniu z 22,5 t w 2016 r., czyli poziom ten zmalał o 4 proc., przy wzroście w tym okresie liczby pracowników o ok. 1 proc.Uwarunkowania działalności spółki są powodem tego, że jednym z jej zadań strategicznych jest ograniczanie zużycia energii, czyli także - pośrednio - zmniejszanie emisji szkodliwych gazów i pyłów do środowiska. Sprowadzają się one m.in. do zakupów nowego taboru i modernizacji użytkowanego oraz unowocześniania diagnostyki sprzętu.Przykładowo, spółka realizuje wieloletnie programy zakupu nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych Vectron MS EU46 , sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych Dragon oraz wagonów-platform do przewozu towarów w kontenerach, produkcji firmy Tatravagónka. Nowoczesne lokomotywy zużywają mniej energii elektrycznej, a nowe platformy przewożą ładunki cięższe niż starsze wagony, czyli poprawiają efektywność transportu - także z punktu widzenia ochrony środowiska.W trakcie jest także dwuletnia umowa (na okres 2019-2020) PKP Cargo z firmą PESA Bydgoszcz, która - realizując naprawy - zarazem modernizuje 38 lokomotyw spalinowych serii ST44. Inwestycja ta obejmuje m.in. wymianę przestarzałego, dwusuwowego silnika spalinowego na silnik czterosuwowy, spełniający normy emisji spalin UIC-IIIA.PKP Cargo wdraża także rozwiązania optymalizujące zużycie energii przez lokomotywy elektryczne, montując w nich nowoczesną aparaturę elektryczną. Realizuje również pilotaż, instalując w wybranych lokomotywach liczniki energii elektrycznej prądu stałego.Innym aspektem unowocześniania taboru i zaplecza jest poprawa standardów utrzymania lokomotyw i wagonów, co zmniejsza liczbę awarii i wypadków, czyli - pośrednio - znów ma pozytywny wpływ na środowisko.Spółka wspiera także innowacyjne rozwiązania i prace badawczo-rozwojowe nad taborem nowej generacji. Ich celem jest zarówno podniesienie efektywności pracy przewozowej, jak i stosowanie rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii, paliw i emisji spalin, związanych z komercyjną eksploatacją wagonów i lokomotyw.Spółka inwestuje nie tylko w tabor. Jak informuje zarząd, sukcesywnie likwidowane są źródła niskiej emisji (kotłownie na paliwo stałe); te, które pracują, są sukcesywnie modernizowane poprzez przystosowanie do spalania mniej emisyjnych paliw: oleju opałowego i gazu ziemnego.W obszarze zmniejszenia emisji do atmosfery spółka PKP Cargo jest, jak już podkreślono, w dużej mierze zależna od czynników zewnętrznych, czyli także od zmiany miksu energetycznego z większym udziałem OZE. Jednak zarząd wskazuje na potencjalnie duże rezerwy – grupa może odgrywać większą rolę w realizacji celów polityki klimatycznej. Zależy to jednak od korekt w polityce transportowej. Decyzje regulacyjne mogłyby stymulować uczestników rynku transportowego do szerszego wykorzystania kolei jako mniej emisyjnej gałęzi transportu.„Jeśli chodzi o działania regulacyjne, jakie by nas wspomogły, to należy zaznaczyć, że zgodnie z polityką klimatyczną UE transport szynowy ma szansę stać się istotnym elementem w osiąganiu celów redukcji CO2. Samo przenoszenie jak największej ilości ładunków na kolej jest działaniem proekologicznym, pozwalającym na obniżenie emisji CO2 w sektorze transportu” – odpowiedziało nam biuro prasowe PKP SA.Według niego, dodatkowo pomogłoby:- obniżenie opodatkowania energii i paliwa na cele transportu kolejowego,- opracowanie ujednoliconych w skali europejskiej i zatwierdzonych do stosowania narzędzi w postaci kalkulatorów dwutlenku węgla, pozwalających na porównanie emisji w różnych rodzajach transportu,- pojawienie się wytycznych w sprawie ekoetykietowania przewożonych ładunków, które stanowiłyby pomoc w edukacji i podejmowaniu świadomych wyborów na korzyść niskoemisyjnej mobilności,- wsparcie legislacyjne wprowadzające obowiązek (a nie zalecenie) przewożenia ładunków o określonej masie na duże odległości transportem kolejowym lub/i dofinansowanie tego transportu tak, aby cena była zachęcająca i konkurencyjna.