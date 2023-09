PKP Cargo i PGE zawarły umowy na przewozy. Ich wartość to 1,2 mld zł

PKP Cargo zawarło 6 września 2023 roku cztery umowy przewozowe ze spółkami z Grupy PGE o wartości 1,2 mld zł brutto.

Chodzi o spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z siedzibą w Bełchatowie i PGE Energia Ciepła z siedzibą w Warszawie, których przedmiotem jest realizacja przewozu transportem kolejowym węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 18,26 mln ton.

Zamawiający - z uwagi na konieczność dostosowania wielkości dostaw węgla lub sorbentów wapiennych do zmieniających się bieżących potrzeb - zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia ilości masy zleconej do przewozu maksymalnie o 20 proc., tj. do poziomu około 14,61 mln ton.

- Zmiana ilości masy towarowej w granicach określonych powyżej nie stanowi podstawy dla wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec zamawiających - zaznaczono w komunikacie.

Umowy obowiązywać będą w okresie od 6 września 2023 roku do 5 marca 2026 roku.

Szacunkowa maksymalna łączna wartość umów w okresie ich obowiązywania wynosi 1 213,24 mln zł brutto (986,38 mln zł netto).

Grupa PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym operatorem w Unii Europejskiej. Jako grupa oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski.

PGE jest największym przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce i liderem krajowej transformacji. Wytwarza ok. 40 proc. energii w Polsce.

